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Un temblor de magnitud 5,2 sacude el sur de España durante la madrugada, según el USGS

El fuerte movimiento causó alerta en la población y por ahora solo se reportan daños materiales. El sismo ocurrió minutos antes del terremoto en Indonesia.

Un temblor de magnitud 5,2 remeció España. Foto. USGS
Un temblor de magnitud 5,2 remeció España. Foto. USGS
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Un temblor de magnitud 5,2 se registró el sábado a la 1:04 a.m. de la mañana (hora local) a un kilómetro al suroeste de Otura en la provincia de Granada, España. El sismo fue a una profundidad de 10 kilómetros, según indicó el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).

Hasta el momento se reporta que el temblor ha provocado daños materiales como desprendimientos, elementos de fachadas y tejados y daños en diferentes puntos de la ciudad. Este remezón se produjo media hora antes del fuerte terremoto de magnitud 7,7 en Indonesia.

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Autoridades activan nivel 1 de emergencias

A raíz del sismo de magnitud 5.0 registrado durante la madrugada del sábado en Granada, la Junta de Andalucía puso en marcha la fase de emergencia (situación operativa 1) de su Plan ante el Riesgo Sísmico, según informa El Mundo.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, informó que la medida se tomó debido a la fuerza del temblor, el cual generó más de 80 llamadas de alerta al 112. Asimismo, las autoridades regionales instaron a los ciudadanos a conservar la calma y abstenerse de ingresar o salir de inmuebles, aconsejando mantenerse alejados de paredes exteriores, balcones y cornisas para prevenir accidentes por posibles derrumbes.

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España tiembla

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha podido mapear el alcance del sismo gracias a los reportes de los ciudadanos, quienes informaron sobre la caída de objetos, el desplazamiento de muebles y la vibración de puertas y ventanas en prácticamente toda la provincia de Granada y su zona metropolitana.

La sacudida también se percibió en diversos puntos de la provincia granadina —incluyendo el norte (Huéscar), el poniente, la Alpujarra y la costa (Motril, Salobreña y Almuñécar)—, así como en varias localidades de Jaén, la costa de Almería, el litoral de Málaga y la ciudad de Córdoba. Incluso en zonas más distantes como Ciudad Real, Albacete, Puertollano y Madrid se registraron leves percepciones del movimiento telúrico.

Apenas seis minutos después del evento principal en Alhendín, se reportó una réplica de magnitud 2.6 en Gójar, a solo un kilómetro de profundidad.

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