Congreso: solicitan a Oficialía Mayor información sobre presupuesto y gastos para implementación del Senado

A pesar del millonario presupuesto para habilitar el congreso bicameral, los congresistas presentan problemas con sus oficinas y demás áreas de trabajo. Foto: difusión

A pesar del millonario presupuesto para habilitar el congreso bicameral, los congresistas presentan problemas con sus oficinas y demás áreas de trabajo. Foto: difusión

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La senadora Mirtha Vásquez, de Ahora Nación, envió un oficio formal al oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, para pedir información detallada sobre los recursos y gastos destinados a la implementación del Senado de la República.

La parlamentaria justificó su pedido en los "evidentes problemas logísticos" que, según ella, vienen afectando el ejercicio de la labor parlamentaria en la nueva sede bicameral. Invocó su función de fiscalización y el derecho de acceso a la información que le corresponde como legisladora.

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El oficio no se queda en generalidades. Vásquez pide el monto total de recursos asignados a la Unidad Ejecutora Senado, con el desglose entre presupuesto de apertura y presupuesto modificado. También solicita la fuente de financiamiento, la genérica y específica de gasto, y los montos certificados, comprometidos, devengados y pagados.

Pide, además, el saldo presupuestal disponible y un listado completo de los inmuebles usados por el Senado, con su condición jurídica, el número de oficinas habilitadas y el costo de cada adecuación.

El reclamo llega después de que la propia senadora expusiera públicamente las condiciones de su despacho. No es un pedido aislado: se suma a las quejas de otras bancadas sobre el reparto de espacios en la nueva sede del Congreso. Ese es el trasfondo que explica el tono del oficio y que desarrollamos a continuación.

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Oficinas sin baño, techos con moho y despachos vacíos sin asignar

La denuncia de Vásquez sobre su propio despacho antecede al oficio y ayuda a explicar por qué lo envió. La senadora reveló que su oficina funciona en una azotea del edificio del Congreso, una zona que, según contó, había sido declarada inhabitable durante el periodo en que ella presidió el Parlamento. El espacio fue acondicionado con paneles de drywall y tiene tres ambientes reducidos.

Uno de esos ambientes debe albergar a todo el personal de su despacho, pero el tamaño no alcanza para el equipo completo. Otro funciona como sala de reuniones. El tercero, el despacho principal, está pegado a una pared antigua con presencia de moho. Ninguno de los tres cuenta con baño propio: para llegar al servicio higiénico más cercano, el personal debe cruzar un patio y recorrer varios pasadizos alrededor del edificio.

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Vásquez cuestionó además la explicación que recibió de la Oficialía Mayor. Forno le dijo que el edificio principal, ubicado en la avenida Abancay, solo tenía capacidad para doce despachos, un número insuficiente para los senadores que debían instalarse ahí. Sin embargo, cuando la propia senadora recorrió las instalaciones, encontró varios despachos vacíos. Al plantear la contradicción a Forno, la respuesta fue que la disponibilidad de un espacio no garantiza su asignación.

El problema no es exclusivo del Senado. Distintas bancadas de oposición en la Cámara de Diputados denunciaron también oficinas mal acondicionadas en un edificio nuevo de la avenida Abancay con jirón Junín. Cada despacho cuenta con apenas 60 metros cuadrados para albergar a un diputado y siete trabajadores.