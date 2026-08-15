Perú vs República Checa EN VIVO: a qué hora y dónde ver los Playoffs del Mundial Sub-17 de Vóley

Perú enfrentará a República Checa por el Mundial de Vóley Sub-17. | composición Líbero

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Perú vs República Checa | Después de perder ajustadamente 3-2 contra Argentina, las jóvenes voleibolistas peruanas se medirán con el equipo checo por el puesto 13° al 16° en el Mundial de Vóley Sub-17 2026. El partido se llevará a cabo el sábado 15 de agosto a las 10.00 a. m. (hora de Perú) en el Centro de Deportes de Contacto, Estadio Nacional de Chile, y será transmitido por Latina TV (canal 2) y el canal de YouTube Volleyball World.

Las voleibolistas peruanas lograron una clasificación histórica a los octavos de final, pero fueron superadas por Italia 3-0. En los partidos por las posiciones del 9° al 16°, fueron derrotadas por Argentina 3-2. Ahora buscan mejorar su ubicación final. República Checa, en cambio, cayó 3-1 frente a República Dominicana.

Perú perdió contra Argentina en el Mundial Sub-17 de Vóley Femenino.

¿Cuándo juega Perú vs República Checa por el Mundial Sub-17 Vóley?

El enfrentamiento entre Perú vs República Checa por los puestos del 13° al 16° se jugará este sábado 15 de agosto en Santiago de Chile.

¿A qué hora juega Perú vs República Checa por el Mundial de Vóley Sub-17 Vóley?

El partido entre Perú vs República Checa correspondiente al Mundial de Vóley Sub-17 está fijado para las 10.00 a. m. (hora peruana).

México: 9.00 a. m.

Perú, Colombia y Ecuador: 10.00 a. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 11.00 a. m.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 12.00 p. m.

España: 5.00 p. m.

¿Dónde ver Perú vs República Checa en el Mundial Sub-17?

Latina (2 y 702 en HD) y el canal de YouTube de Volleyball World cubrirán el encuentro entre Perú vs República Checa.

Resultados de Perú en el Mundial de Vóley Sub-17