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Paolo Guerrero pide disculpas y explica por qué siguió a Alondra García Miró en Instagram: "He estado experimentando actividad inusual"

Una inesperada actividad en las redes de Paolo Guerrero encendió las alarmas y lo volvió a vincular con su expareja. Ante los rumores, el futbolista salió al frente, pidió disculpas y explicó qué habría ocurrido.

Paolo Guerrero pidió disculpas tras revelar que le hackearon sus redes scoiales. Foto: composición LR/difusión
Paolo Guerrero pidió disculpas tras revelar que le hackearon sus redes scoiales. Foto: composición LR/difusión
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Paolo Guerrero sorprendió a sus seguidores al pronunciarse sobre los movimientos registrados recientemente en sus redes sociales, luego de que se evidenciara que había reposteado una publicación de su expareja Alondra García Miró y vuelto a seguirla en la plataforma.

El jugador de Alianza Lima aseguró que sus redes sociales fueron hackeadas y explicó que detectó accesos desconocidos durante los últimos días. "He estado experimentando actividad inusual en mis redes desde hace días. Finalmente, hemos confirmado estos tres accesos maliciosos en mis cuentas", señaló.

Paolo Guerrero

Comunicado de Paolo Guerrero. Foto: Instagram

PUEDES VER: Ana Paula Consorte toma drástica medida contra Paolo Guerrero tras enterarse de que volvió a seguir a Alondra García Miró

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Paolo Guerrero explica el hackeo de sus redes sociales

Según explicó Paolo Guerrero, desde hace aproximadamente una semana comenzó a detectar actividad inusual en sus redes sociales. El jugador de Alianza Lima señaló que, tras revisar lo ocurrido, se confirmó la existencia de tres accesos maliciosos a sus cuentas.

El futbolista precisó que estos ingresos se realizaron desde distintos dispositivos y en horarios específicos. Para respaldar su versión, además, mostró fotocapturas correspondientes a las tres sesiones iniciadas en sus plataformas digitales. Una de ellas habría registrado un acceso desde Brasil.

En medio de la polémica, el 'Depredador' aseguró que dichas acciones no fueron realizadas por él, sino que estarían relacionadas con los accesos no autorizados que detectó en sus cuentas. De esta manera, el futbolista buscó aclarar el motivo de las interacciones que aparecieron recientemente en sus perfiles.

Paolo Guerrero

Capturas de Paolo Guerrero. Foto: Instagram

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lr.pe

Paolo Guerrero pide disculpas y anuncia acciones legales

Tras explicar lo sucedido, el futbolista se dirigió a sus seguidores para ofrecer disculpas por las acciones realizadas desde sus cuentas. El delantero reconoció que algunos usuarios recibieron solicitudes de amistad, likes y reposteos que consideró sospechosos.

"Sé que muchos de ustedes han recibido solicitudes de amistad, likes y reposteos sospechosos de mi parte. Les pido disculpas por cualquier inconveniente que esto haya causado", manifestó la pareja de Ana Paula Consorte.

El delantero de Alianza Lima informó que ya tomó medidas legales contra quienes estarían detrás del hackeo de sus cuentas. "Afortunadamente, y gracias a Dios, una rápida intervención judicial nos ha permitido identificar a los responsables para realizar las denuncias penales correspondientes", concluyó.

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