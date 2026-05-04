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Sociedad

Irregularidades en proceso Serums 2026: advierten aumento de certificados de discapacidad para obtener puntaje adicional

El Colegio Médico del Perú alertó que 409 postulantes declararon discapacidad para obtener una bonificación del 15% en el Serums 2026-I. De ellos, 155 son médicos cirujanos, frente a los 31 registrados en el proceso anterior.

Colegio Médico del Perú alerta irregularidades en el SERUMS 2026-I y advierte posible fraude con certificados de discapacidad
Colegio Médico del Perú alerta irregularidades en el SERUMS 2026-I y advierte posible fraude con certificados de discapacidad | Difusión
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El proceso de adjudicación del Serums 2026-I volvió a quedar bajo cuestionamiento tras la alerta del Colegio Médico del Perú (CMP) sobre un incremento inusual de postulantes que acreditan discapacidad para acceder a una bonificación en el puntaje. El gremio advirtió que esta situación podría comprometer “la transparencia, legalidad y equidad” del concurso, que define la asignación de plazas en zonas vulnerables del país.

El beneficio en discusión otorga un 15% adicional sobre el puntaje final a quienes acrediten esta condición. Ese puntaje determina el orden de mérito y, por tanto, el acceso a una vacante. Para obtener la bonificación, los postulantes deben presentar un certificado de discapacidad o el carné del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), emitidos por entidades autorizadas como el Ministerio de Salud, EsSalud, el Ministerio del Interior o el Ministerio de Defensa.

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Las cifras reflejan el cambio en el proceso. Para la adjudicación actual, el número de postulantes que declararon esta condición llegó a 409, en un concurso que ofrece más de 7 mil plazas remuneradas. “155 corresponden a médicos cirujanos, lo que representa aproximadamente el 37,9% del total. Esta cifra evidencia un incremento significativo en comparación con el proceso Serums 2025-I, en el cual se registraron únicamente 31 casos”, expresó el CMP.

Comunicado del Colegio Médico del Perú

Comunicado del Colegio Médico del Perú

Cuestionamientos al diseño del beneficio

El gremio médico cuestionó la norma aprobada por el sector Salud y sostuvo que incorpora disposiciones “poco técnicas y alejadas de la finalidad propia del Serums”. Según explicó, la bonificación no considera criterios de equidad ni evalúa si la condición del postulante resulta compatible con el tipo de plaza ofertada.

El comunicado advierte una doble consecuencia. Por un lado, señala que el beneficio podría facilitar el acceso a plazas de mayor complejidad y riesgo —como las clasificadas en GD-5— sin considerar adecuadamente las condiciones del profesional. Por otro, alerta que se generan “incentivos distorsionados” que podrían propiciar el uso indebido o fraudulento de certificados médicos para obtener ventaja en el proceso.

Pedido de control y verificación

El Colegio Médico del Perú remarcó que la entidad encargada del proceso no solo debe recibir la documentación, sino también ejecutar controles posteriores para verificar su autenticidad y pertinencia. En ese sentido, advirtió sobre la existencia de certificados con diagnósticos “generales o poco específicos” que no acreditan de forma objetiva una limitación funcional relevante.

El gremio también alertó que la falta de fiscalización “podría comprometer seriamente la legitimidad del proceso”, al afectar principios como la meritocracia y la transparencia en la asignación de plazas.

Frente a este escenario, el CMP demandó la revisión de la normativa vigente y exigió al Ministerio de Salud implementar acciones inmediatas de control. Además, anunció el inicio de una investigación interna y advirtió que aplicará sanciones si detecta indicios de uso indebido o fraudulento de certificados de discapacidad en el proceso.

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Denuncias en San Martín

En Tarapoto, región San Martín, se reportaron denuncias sobre el presunto uso irregular de certificados de discapacidad por parte de médicos postulantes al Serums 2026-I. Los cuestionamientos apuntan a egresados de la Universidad Nacional de San Martín que habrían tramitado carnés para acceder a la bonificación del 15% en el puntaje.

La alerta surge porque algunos de los diagnósticos consignados no serían compatibles con la condición observada en los postulantes. Entre los casos difundidos figuran diagnósticos como lumbago con ciática, hipoacusia conductiva y neurosensorial, así como discapacidad visual en distintos grados.

Las denuncias sostienen que estas condiciones no se evidenciarían de forma clara en los profesionales señalados, lo que genera dudas sobre la validez de los certificados. La situación pone el foco en los mecanismos de evaluación médica y en la verificación de los documentos que permiten acceder a este beneficio dentro del proceso.

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