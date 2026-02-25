HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

¿Quién manda en el Gobierno de José María Balcázar? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Joven médico serumista es hallado sin vida en La Rinconada: estaba próximo a terminar su maestría

Héctor Herbert Apaza se desempeñaba como jefe del centro de salud y estaba próximo a concluir su servicio en mayo. Su familia exige justicia, mientras que el Colegio Médico reclama garantías de seguridad para los profesionales que laboran en zonas rurales.

Familiares exigen justicia por la muerte del joven médico en Rinconada
Familiares exigen justicia por la muerte del joven médico en Rinconada | Cinthia Álvarez/LR

Un trágico hallazgo enluta al sector salud de Puno. El médico cirujano Héctor Herbert Apaza Cuentas, de 28 años, quien se desempeñaba en el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) en el Centro de Salud de Rinconada, fue encontrado sin vida la tarde del 24 de febrero en el sector Los Bofedales, en la localidad de Ananea, provincia de San Antonio de Putina.

El descubrimiento fue reportado por pobladores de la zona, quienes alertaron a las autoridades. Héctor ejercía como jefe del centro de salud de Rinconada y estaba a cargo de la atención de comunidades vulnerables de la región.

TE RECOMENDAMOS

¿DESASTRE NATURAL O DESASTRE DE AUTORIDADES? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Contraloría alerta graves fallas en 16 hospitales del Minsa en Lima: pacientes atendidos en pasillos, sin personal y equipos inoperativos

lr.pe

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional de la comisaría de Ananea y el fiscal de turno del Ministerio Público de la ciudad de Juliaca, con el fin de realizar las diligencias correspondientes. El cuerpo del doctor fue hallado empapado en relaves y lodo, y posteriormente trasladado al Instituto de Medicina Legal de Juliaca para la necropsia de ley.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Familiares exigen justicia tras fallecimiento de joven médico

Los familiares del joven serumista exigieron a La República que se esclarezcan los hechos y se haga justicia por su muerte. Su padre, Héctor Apaza, relató que primero les informaron sobre su desaparición, luego encontraron su celular y, finalmente, su cuerpo. “Quiero saber con quiénes ha estado; mi hijo es tranquilo. Pido justicia, que se esclarezcan los hechos. Todo lo que ha pasado. Solo no puede quedar”, expresó desde la morgue.

Según el parte policial, el doctor había salido con un grupo hacia un cortamonte en Ananea, pero se habría quedado en el lugar y fue visto por última vez por sus compañeros, quienes realizaron la denuncia de desaparición el domingo 22 de febrero. “Tiene que esclarecerse este caso, no solo para mi hijo, porque a otros médicos que pueden llegar a ese centro poblado les puede suceder. Yo perdí mi hijo”, agregó.

PUEDES VER: Un solo colegio de Lima logra seis de los ocho primeros puestos en el examen de admisión de la UNI con original método

lr.pe

El padre también indicó a nuestro medio que Héctor estaba a punto de terminar su maestría: “Ya estaba estudiando su maestría, incluso por terminar su Serums y su maestría en una universidad de Lima. (...) Solo le faltaban dos meses, en mayo tenía que entrar otro personal”. Señaló que el último contacto con su hijo fue el viernes, durante la conversación sobre la cena, y sus familiares no descartan que haya personas detrás del deceso.

Pronunciamiento del Colegio Médico

El Consejo Regional XIV Puno del Colegio Médico del Perú expresó su profunda consternación por el fallecimiento de Apaza Cuentas, calificando la pérdida como una tragedia inaceptable. En su pronunciamiento, la institución destacó su vocación de servicio y compromiso con la atención primaria en zonas remotas, considerando su labor un ejemplo de profesionalismo y entrega a la población.

larepublica.pe

El gremio informó que realizará un seguimiento exhaustivo del caso ante las autoridades competentes, solicitando el esclarecimiento de las circunstancias de su muerte y, de corresponder, la identificación de los responsables. Además, exigió que se garanticen condiciones de seguridad adecuadas para los profesionales que realizan el Serums, revisando especialmente plazas que puedan representar riesgos en la integridad y vida de los médicos.

Finalmente, el Colegio Médico aseguró que brindará apoyo integral a la familia del joven profesional, incluyendo asesoría legal especializada con el fin de acompañarlos durante el proceso judicial y proteger sus derechos.

Notas relacionadas
Minsa actualiza padrón del Serums 2026-I con 240 nuevos locales de salud

Minsa actualiza padrón del Serums 2026-I con 240 nuevos locales de salud

LEER MÁS
Serums 2025-I: Minsa anula plazas adjudicadas de 34 profesionales de la salud por adulterar información

Serums 2025-I: Minsa anula plazas adjudicadas de 34 profesionales de la salud por adulterar información

LEER MÁS
Poder Judicial anula medida "improvisada" del Minsa que eliminaba el ENAM como requisito para el SERUMS

Poder Judicial anula medida "improvisada" del Minsa que eliminaba el ENAM como requisito para el SERUMS

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

LEER MÁS
Un solo colegio de Lima logra seis de los ocho primeros puestos en el examen de admisión de la UNI con original método

Un solo colegio de Lima logra seis de los ocho primeros puestos en el examen de admisión de la UNI con original método

LEER MÁS
Cierran temporalmente tres estaciones de la Línea 1 del Metro por ingreso de pasajero a la vía férrea

Cierran temporalmente tres estaciones de la Línea 1 del Metro por ingreso de pasajero a la vía férrea

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 25 de febrero de 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Alejandro Sanz en Lima 2026: este es el setlist completo de sus conciertos en el Estadio Nacional

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 25 de febrero, según Jhan Sandoval

Sociedad

Estado de carreteras en Perú hoy: revisa cuáles son las vías bloqueadas por lluvias y huaicos

Cajamarca: “Gracias a Dios estoy bien, estoy vivo”, narra empresario tras ser liberado

Camiones en la Panamericana Sur: ¿qué rutas deben usar los vehículos pesados y en qué horarios para no ser multados?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Nuevo gabinete de Denisse Miralles: estos son los 19 nuevos ministros del Gobierno de José María Balcázar

RMP llama “ingenuo” a Hernando de Soto tras quedar fuera de la PCM: “Se le ocurrió presentar una lista. ¿En qué cabeza?”

José María Balcázar llega a Arequipa por emergencia de lluvias: presidente arriba con Denisse Miralles y ministros

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025