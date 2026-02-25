Joven médico serumista es hallado sin vida en La Rinconada: estaba próximo a terminar su maestría

Un trágico hallazgo enluta al sector salud de Puno. El médico cirujano Héctor Herbert Apaza Cuentas, de 28 años, quien se desempeñaba en el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) en el Centro de Salud de Rinconada, fue encontrado sin vida la tarde del 24 de febrero en el sector Los Bofedales, en la localidad de Ananea, provincia de San Antonio de Putina.

El descubrimiento fue reportado por pobladores de la zona, quienes alertaron a las autoridades. Héctor ejercía como jefe del centro de salud de Rinconada y estaba a cargo de la atención de comunidades vulnerables de la región.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional de la comisaría de Ananea y el fiscal de turno del Ministerio Público de la ciudad de Juliaca, con el fin de realizar las diligencias correspondientes. El cuerpo del doctor fue hallado empapado en relaves y lodo, y posteriormente trasladado al Instituto de Medicina Legal de Juliaca para la necropsia de ley.

Familiares exigen justicia tras fallecimiento de joven médico

Los familiares del joven serumista exigieron a La República que se esclarezcan los hechos y se haga justicia por su muerte. Su padre, Héctor Apaza, relató que primero les informaron sobre su desaparición, luego encontraron su celular y, finalmente, su cuerpo. “Quiero saber con quiénes ha estado; mi hijo es tranquilo. Pido justicia, que se esclarezcan los hechos. Todo lo que ha pasado. Solo no puede quedar”, expresó desde la morgue.

Según el parte policial, el doctor había salido con un grupo hacia un cortamonte en Ananea, pero se habría quedado en el lugar y fue visto por última vez por sus compañeros, quienes realizaron la denuncia de desaparición el domingo 22 de febrero. “Tiene que esclarecerse este caso, no solo para mi hijo, porque a otros médicos que pueden llegar a ese centro poblado les puede suceder. Yo perdí mi hijo”, agregó.

El padre también indicó a nuestro medio que Héctor estaba a punto de terminar su maestría: “Ya estaba estudiando su maestría, incluso por terminar su Serums y su maestría en una universidad de Lima. (...) Solo le faltaban dos meses, en mayo tenía que entrar otro personal”. Señaló que el último contacto con su hijo fue el viernes, durante la conversación sobre la cena, y sus familiares no descartan que haya personas detrás del deceso.

Pronunciamiento del Colegio Médico

El Consejo Regional XIV Puno del Colegio Médico del Perú expresó su profunda consternación por el fallecimiento de Apaza Cuentas, calificando la pérdida como una tragedia inaceptable. En su pronunciamiento, la institución destacó su vocación de servicio y compromiso con la atención primaria en zonas remotas, considerando su labor un ejemplo de profesionalismo y entrega a la población.

El gremio informó que realizará un seguimiento exhaustivo del caso ante las autoridades competentes, solicitando el esclarecimiento de las circunstancias de su muerte y, de corresponder, la identificación de los responsables. Además, exigió que se garanticen condiciones de seguridad adecuadas para los profesionales que realizan el Serums, revisando especialmente plazas que puedan representar riesgos en la integridad y vida de los médicos.

Finalmente, el Colegio Médico aseguró que brindará apoyo integral a la familia del joven profesional, incluyendo asesoría legal especializada con el fin de acompañarlos durante el proceso judicial y proteger sus derechos.