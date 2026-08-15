Precio del dólar en Perú hoy, sábado 15 de agosto de 2026: consulta el tipo de cambio en bancos, casas de cambio y plataformas digitales
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
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¿Cuál es el precio del dólar HOY, 15 de agosto, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,350 la compra y S/3,370 la venta.
Tipo de cambio en bancos del Perú
BCP
- Compra: S/3,798
- Venta: S/3,887
Interbank
- Compra: S/3,755
- Venta: S/3,885
Banco de la Nación
- Compra: S/3,760
- Venta: S/3,850
BBVA
- Compra: S/3,747
- Venta: S/3,954
Scotiabank
- Compra: S/3,751
- Venta: S/3,927
Precio del dólar hoy, sábado 15 de agosto, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio
¿Por qué el precio del dólar sube o baja?
Dado que el dólar está bajando, es bueno saber por qué esto sucede. El precio del dólar aumenta o disminuye cuando es afectado por la oferta y la demanda. Si existe mayor oferta que demanda, el precio baja. Pero si la demanda supera a la oferta, el precio se incrementa.
Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy?
• Compra: S/3,358
• Venta: S/3,368
Apertura del dólar, vía Bloomberg, para este sábado 15 de agosto
El tipo de cambio para este sábado 15 de agosto abrió en S/3,3597, según el portal económico Bloomberg.