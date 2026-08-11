Caen 30 extranjeros miembros de ‘Los Intocables del Sur’ y hallan cuaderno con nombres de víctimas en Cieneguilla

El grupo de delincuentes fue intervenido por miembros de la Policía Nacional en Cieneguilla. | Composición LR

El grupo de delincuentes fue intervenido por miembros de la Policía Nacional en Cieneguilla. | Composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló a la presunta organización criminal 'Los Intocables del Sur' durante un operativo ejecutado en un condominio de Cieneguilla. En la intervención fueron detenidas 30 personas extranjeras, entre ellas 17 hombres y 13 mujeres, a quienes se les incautaron armas de fuego, municiones, drogas, vehículos y teléfonos celulares.

Uno de los principales hallazgos de la operación fue un cuaderno con anotaciones y nombres que serían de presuntas víctimas de la organización. Los agentes investigan si las personas registradas en el documento estarían relacionadas con casos de extorsión, cobro de cupos u otras actividades ilícitas atribuidas a la banda.

TE RECOMENDAMOS Así fue el PRECISO MOMENTO del TERREMOTO de 7,4 en COLOMBIA #LR

Durante el operativo, seis de los intervenidos intentaron escapar del inmueble. Sin embargo, fueron ubicados y capturados posteriormente por agentes policiales en el distrito de La Molina.

En total, la PNP incautó 11 vehículos, 35 teléfonos celulares, armas de fuego, municiones y sustancias ilícitas. Los equipos móviles serán sometidos a análisis para establecer las comunicaciones de los sospechosos y determinar si existen otros integrantes de la presunta red criminal.

'Los Intocables del Sur' y su presunto vínculo con el Tren de Aragua

El jefe de la Región Policial Lima, general PNP Jorge Castillo, informó que uno de los detenidos estaría vinculado con una facción del Tren de Aragua, organización criminal de origen venezolano con presencia investigada en distintos países de la región.

El sospechoso fue identificado como Luis Jordan Díaz Cereso, de 23 años, quien permanece bajo custodia policial. Los investigadores buscan establecer qué función habría cumplido dentro de la estructura y si habría participado en actividades relacionadas con extorsiones u otros delitos.

La Policía atribuye preliminarmente a 'Los Intocables del Sur' posibles vínculos con extorsión, sicariato, cobro de cupos, trata de personas, tenencia ilegal de armas y comercialización de drogas. Estas imputaciones deberán ser corroboradas durante las investigaciones del Ministerio Público.

Uno de los vehículos habría sido utilizado en un secuestro

El comandante general de la PNP, general Oscar Arriola, señaló que uno de los 11 vehículos incautados estaría relacionado con un caso de secuestro seguido de homicidio.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía, el vehículo habría sido utilizado en el secuestro de un ingeniero en Cajamarca, cuyo cuerpo fue posteriormente abandonado en Lima. Los peritos policiales realizarán análisis de los automóviles para establecer quiénes los utilizaron y reconstruir los desplazamientos realizados.

El objetivo es determinar si integrantes de 'Los Intocables del Sur' tuvieron participación directa en este crimen y establecer la posible ruta seguida desde Cajamarca hasta Lima.

Fiscalía solicita detención preliminar de los 30 intervenidos

Los 30 ciudadanos extranjeros permanecen bajo custodia policial mientras avanzan las diligencias. La Policía informó que se solicitó 15 días de detención preliminar para los intervenidos, pedido que deberá ser evaluado por el Poder Judicial.

Durante este periodo, los investigadores continuarán con el análisis de las armas, drogas, vehículos, teléfonos celulares y documentos incautados durante el operativo.

El contenido del cuaderno encontrado en Cieneguilla también será contrastado con denuncias y casos de extorsión registrados en Lima. De confirmarse la identidad de las personas anotadas, el documento podría convertirse en una pieza importante para determinar el alcance de las actividades de la presunta organización criminal.

La Fiscalía participa en las diligencias de incautación y recopilación de evidencias, mientras que la Policía mantiene las investigaciones para identificar a otros posibles integrantes y determinar si la organización tendría conexiones con otras estructuras criminales que operan en Lima.