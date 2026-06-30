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Peruana fue seleccionada para una beca en Alemania por un proyecto de inteligencia artificial que podría detectar trastornos cerebrales

La ingeniera realizará un posdoctorado en Alemania, donde investigará el uso de inteligencia artificial para analizar el desarrollo cerebral desde la etapa prenatal.

La egresada de Ingeniería Mecatrónica de la PUCP llevará a cabo su investigación en el Hospital Universitario Schleswig-Holstein (UKSH).
La egresada de Ingeniería Mecatrónica de la PUCP llevará a cabo su investigación en el Hospital Universitario Schleswig-Holstein (UKSH). | Foto: PUCP/Composición LR
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La ingeniera peruana Jenifer Kalafatovich Espinoza fue seleccionada para realizar un posdoctorado en Alemania tras obtener la Research Fellowship for Postdocs de la Fundación Alexander von Humboldt, una de las becas de investigación más reconocidas a nivel internacional. Con este apoyo desarrollará un proyecto que utilizará inteligencia artificial para estudiar el desarrollo del cerebro humano desde la etapa prenatal.

Con 32 años, la egresada de Ingeniería Mecatrónica de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) llevará a cabo su investigación en el Hospital Universitario Schleswig-Holstein (UKSH). Su trabajo buscará aportar al diagnóstico temprano de posibles alteraciones en el desarrollo cerebral mediante el análisis de imágenes con herramientas de inteligencia artificial.

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El proyecto de inteligencia artificial que desarrollará la ingeniera peruana en Alemania

La investigación aplicará modelos de inteligencia artificial generativa y predictiva para analizar imágenes del cerebro y evaluar cómo evolucionan sus conexiones funcionales desde la etapa en que el bebé permanece en el útero hasta los primeros años de vida.

El objetivo es anticipar posibles trastornos del desarrollo cerebral mediante la detección temprana de cambios en estas conexiones. La información obtenida podría contribuir al desarrollo de futuras estrategias preventivas y apoyar investigaciones orientadas a mejorar el tratamiento de estas condiciones.

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Quién es Jenifer Kalafatovich y cómo obtuvo una de las becas de investigación más prestigiosas del mundo

Jenifer Kalafatovich es ingeniera mecatrónica por la PUCP y orientó su carrera hacia la integración de la ingeniería con la medicina tras participar en un intercambio académico en Japón. Esa experiencia marcó el inicio de una trayectoria enfocada en la investigación del cerebro y la inteligencia artificial.

Posteriormente obtuvo becas para realizar una maestría y un doctorado en Ingeniería Cognitiva del Cerebro e Inteligencia Artificial en la Korea University, en Corea del Sur. Ahora continuará su formación en Alemania gracias al respaldo de la Fundación Alexander von Humboldt, donde desarrollará un proyecto centrado en el estudio del desarrollo cerebral mediante tecnologías de inteligencia artificial.

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