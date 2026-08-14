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Congreso paga más de 200 mil soles en compra de celulares para la virtualidad

De acuerdo a información que corroboró La República, la buena pro se dio a la empresa Claro por un monto de 219 mil soles. El servicio incluye 190 líneas móviles por un periodo de dos años.

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El Congreso pago más de 200 mil soles por el alquiler de 190 celulares para que los senadores y diputados cuando se encuentren de manera remota realicen sus labores de asistencia y votación en la sesiones del Pleno.

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De acuerdo a información que corroboró La República, la buena pro se dio a la empresa Claro por un monto de 219 mil soles. El servicio incluye 190 líneas móviles por un periodo de dos años.

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En el término de referencia se especifica que el alquiler de equipos contengan tecnología 4G con las características de 6GB de RAM y 64GB de almacenamiento interno. Según la información recogida por este medio, los diputados y senadores ya recibieron los equipos y lo vienen utilizando.

Días atrás, la diputada Indira Huilca de Ahora Nación proyecto de ley la presencialidad en el Congreso, solicitó a través de un proyecto de ley la presencialidad en el Congreso.

Ante la iniciativa, algunos congresistas de Juntos por el Perú, Buen Gobierno y Obras respaldaron la propuesta; mientras que, desde el lado del oficialismo hay posturas divididas. Por ejemplo, Miguel Torres no apoya el planteamiento, en cambio Aguinaga si se muestra a favor.

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