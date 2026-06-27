HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Pronabec anuncia nueva convocatoria de becas para cursar maestrías y doctorados en Brasil: cómo postular

La convocatoria está abierta hasta el 6 de julio de 2026 y permite estudiar maestrías y doctorados en 62 universidades brasileñas, con diversos beneficios económicos.

Conoce cómo postular a una maestría o doctorado en Brasil.
Conoce cómo postular a una maestría o doctorado en Brasil. | Foto: composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Los profesionales peruanos interesados en continuar su formación académica en el extranjero tienen una nueva oportunidad para acceder a estudios de posgrado. El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) informó sobre la convocatoria 2026 del Programa de Movilidad Internacional del Grupo de Cooperación Internacional de Universidades Brasileñas (GCUB), que ofrece 889 becas para realizar maestrías y doctorados presenciales en Brasil.

La convocatoria está dirigida a ciudadanos de países que mantienen relaciones diplomáticas con el país sudamericano, entre ellos Perú. Los seleccionados podrán estudiar en 62 instituciones de educación superior brasileñas y acceder a diversos beneficios académicos y económicos. El proceso de inscripción es gratuito, se realiza de manera virtual y permanecerá abierto hasta el 6 de julio de 2026.

TE RECOMENDAMOS

¿ROSPIGLIOSI SENADOR?¿LÓPEZ ALIAGA SE LIBRA DEL CONGRESO? LUCIANO LÓPEZ LO EXPLICA TODO | ARDE TROYA

PUEDES VER: ¿Terminaste la secundaria? Beca Perú 2026 abre más de 200 vacantes para estudios superiores

lr.pe

Becas Brasil 2026: requisitos y quiénes pueden postular a las maestrías y doctorados

El programa contempla un total de 889 vacantes, de las cuales 539 corresponden a maestrías y 350 a doctorados. Los estudios se desarrollarán de forma presencial y podrán dictarse en portugués, español, inglés o francés, según cada universidad participante.

Para participar, los postulantes deben contar con un título de pregrado y demostrar conocimiento del idioma en el que se impartirá el programa académico seleccionado. Además, algunas universidades podrían exigir el grado de maestro para determinadas convocatorias de doctorado. Los interesados también tienen la posibilidad de postular hasta a cuatro programas o universidades ubicadas en distintas regiones de Brasil, lo que amplía sus opciones dentro del proceso de selección.

PUEDES VER: Aprende en quechua: Defensoría ofrece becas para estudiar computación, marketing y más cursos gratis en lengua originaria

lr.pe

Cómo postular a las 889 becas en Brasil y cuáles son los beneficios que ofrece el programa GCUB

Los seleccionados accederán a una serie de beneficios académicos y económicos durante el desarrollo de sus estudios de posgrado en Brasil. Entre ellos destacan:

  • Exoneración del pago de matrícula.
  • Cobertura de las mensualidades y demás tasas académicas del programa elegido.
  • Entrega de una subvención mensual.
  • Acceso a bibliotecas, laboratorios, salas de estudio y comedores universitarios de las instituciones anfitrionas.

Los interesados pueden realizar su inscripción gratuita hasta el 6 de julio de 2026 a través del portal oficial: https://indesgua.org.gt/brasil-programa-de-movilidad-internacional-gcub-mob/

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Aprende en quechua: Defensoría ofrece becas para estudiar computación, marketing y más cursos gratis en lengua originaria

Aprende en quechua: Defensoría ofrece becas para estudiar computación, marketing y más cursos gratis en lengua originaria

LEER MÁS
¿Terminaste la secundaria? Beca Perú 2026 abre más de 200 vacantes para estudios superiores

¿Terminaste la secundaria? Beca Perú 2026 abre más de 200 vacantes para estudios superiores

LEER MÁS
Pronabec endurece reglas: becarios deberán acreditar trabajo en beneficio del Perú o devolver el costo total de la beca

Pronabec endurece reglas: becarios deberán acreditar trabajo en beneficio del Perú o devolver el costo total de la beca

LEER MÁS
Feria Internacional del Libro en Lima 2026

Feria Internacional del Libro en Lima 2026

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ruta 1180 cambia de nombre desde julio: empresa Nueva América anuncia nuevo código para su servicio entre Carabayllo y SJM

Ruta 1180 cambia de nombre desde julio: empresa Nueva América anuncia nuevo código para su servicio entre Carabayllo y SJM

LEER MÁS
MTC anuncia nueva aerolínea en el aeropuerto Jorge Chávez: conectará al Perú con más de 300 destinos en el mundo

MTC anuncia nueva aerolínea en el aeropuerto Jorge Chávez: conectará al Perú con más de 300 destinos en el mundo

LEER MÁS
ONP inicia este 7 julio el pago de pensiones y gratificación por Fiestas Patrias: cronograma completo

ONP inicia este 7 julio el pago de pensiones y gratificación por Fiestas Patrias: cronograma completo

LEER MÁS
Menor de 16 años es detenida tras detonar un explosivo y asegura que su enamorado le pidió hacerlo

Menor de 16 años es detenida tras detonar un explosivo y asegura que su enamorado le pidió hacerlo

LEER MÁS
UNI: Tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 en Venezuela, estos son los distritos de Lima más vulnerables ante un gran sismo, según el CISMID

UNI: Tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 en Venezuela, estos son los distritos de Lima más vulnerables ante un gran sismo, según el CISMID

LEER MÁS
Peruano escribió un libro con ChatGPT, intentó registrarlo por derecho de autor, pero Indecopi lo rechazó: “La IA no puede ser considerada autor”

Peruano escribió un libro con ChatGPT, intentó registrarlo por derecho de autor, pero Indecopi lo rechazó: “La IA no puede ser considerada autor”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025