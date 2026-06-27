Pronabec anuncia nueva convocatoria de becas para cursar maestrías y doctorados en Brasil: cómo postular

Conoce cómo postular a una maestría o doctorado en Brasil. | Foto: composición LR

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Los profesionales peruanos interesados en continuar su formación académica en el extranjero tienen una nueva oportunidad para acceder a estudios de posgrado. El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) informó sobre la convocatoria 2026 del Programa de Movilidad Internacional del Grupo de Cooperación Internacional de Universidades Brasileñas (GCUB), que ofrece 889 becas para realizar maestrías y doctorados presenciales en Brasil.

La convocatoria está dirigida a ciudadanos de países que mantienen relaciones diplomáticas con el país sudamericano, entre ellos Perú. Los seleccionados podrán estudiar en 62 instituciones de educación superior brasileñas y acceder a diversos beneficios académicos y económicos. El proceso de inscripción es gratuito, se realiza de manera virtual y permanecerá abierto hasta el 6 de julio de 2026.

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Becas Brasil 2026: requisitos y quiénes pueden postular a las maestrías y doctorados

El programa contempla un total de 889 vacantes, de las cuales 539 corresponden a maestrías y 350 a doctorados. Los estudios se desarrollarán de forma presencial y podrán dictarse en portugués, español, inglés o francés, según cada universidad participante.

Para participar, los postulantes deben contar con un título de pregrado y demostrar conocimiento del idioma en el que se impartirá el programa académico seleccionado. Además, algunas universidades podrían exigir el grado de maestro para determinadas convocatorias de doctorado. Los interesados también tienen la posibilidad de postular hasta a cuatro programas o universidades ubicadas en distintas regiones de Brasil, lo que amplía sus opciones dentro del proceso de selección.

Cómo postular a las 889 becas en Brasil y cuáles son los beneficios que ofrece el programa GCUB

Los seleccionados accederán a una serie de beneficios académicos y económicos durante el desarrollo de sus estudios de posgrado en Brasil. Entre ellos destacan:

Exoneración del pago de matrícula.

Cobertura de las mensualidades y demás tasas académicas del programa elegido.

Entrega de una subvención mensual.

Acceso a bibliotecas, laboratorios, salas de estudio y comedores universitarios de las instituciones anfitrionas.

Los interesados pueden realizar su inscripción gratuita hasta el 6 de julio de 2026 a través del portal oficial: https://indesgua.org.gt/brasil-programa-de-movilidad-internacional-gcub-mob/