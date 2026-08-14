Vladimir Cerrón revela que llegó a estar a 200 metros de la Policía durante su clandestinidad: "Ni idea tenían"

Vladimir Cerrón revela que llegó a estar a 200 metros de la Policía durante su clandestinidad: "Ni idea tenían"

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Vladimir Cerrón, quien reapareció públicamente tras la decisión del Tribunal Constitucional de anular la orden de prisión preventiva en su contra, aseguró que llegó a estar a 200 metros de la Policía durante su clandestinidad.

"Creo que ellos no sabían, pero he estado bastante cerca de ellos. Tan cerca que ellos han subestimado que yo estaba ahí. (¿Qué tan cerca estuvo?) 200 metros. Ellos ni idea tenían", indicó a la prensa.

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Además, resaltó que considera que su clandestinidad no es una burla para la PNP, sino que expone su poca capacidad.

"Me llama la atención como con un celular de baja gama no me han ubicado. Eso me preocupa porque demuestra que el país está totalmente desprotegido en inteligencia electrónica y debe mejorar ese aspecto con tantos millones que tiene", anotó.

Recordó que el tiempo que estuvo prófugo salió en radio, televisión y demás, pero nunca logró ser ubicado. "Salí por todos los medios. No se trata de buscar culpables, sino mas bien de buscar una solución para casos de verdadera criminalidad y no para persecuciones políticas", señaló.

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Reacciones

Ernesto Zunini, vocero de diputados de Juntos por el Perú, indicó que este partido y Perú Libre no tienen una agenda en común. Además, resaltó que durante el proceso electoral tampoco han mantenido un diálogo o alianza.

"Como adversario, Perú Libre merece nuestro respeto, pero con Vladimir Cerrón no tenemos ningún nivel de contacto", declaró a la prensa.

También resaltó que el partido de Cerrón no tiene presencia en el Parlamento y podría perder su inscripción. "Ahí están los resultados de la labor parlamentaria que han hecho y del comportamiento de sus dirigentes", indicó.

Por su parte, el diputado Diego Bazán (Renovación Popular) señaló a los medios que espera que el evento de Perú Libre donde reapareció Cerrón no sea aprovechado para realizar proselitismo político de cara a las próximas elecciones.

Bazán señaló un supuesto vínculo entre JP y Perú Libre. "Hay una serie de mecanismos que se han aprovechado para que el señor esté suelto y libre. Acá me queda claro que hubo muchos actores políticos involucrados y lo sigue habiendo. No me queda duda de que hay una relación directa de muchos personajes de Perú Libre con Juntos por el Perú, por ejemplo. Está claro que tiene amigos que lo seguirán protegiendo y que tiene además mucha influencia en los entes que imparten justicia", anotó.

En tanto, Arturo Alegría (Fuerza Popular) calificó de "cobarde" a Cerrón por no afrontar la justicia y esconderse.