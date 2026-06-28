EsSalud simplifica uno de los trámites más solicitados: ahora puedes hacerlo desde casa

La modalidad digital puede usarse desde un celular o computadora, facilitando el cambio por motivos de domicilio o conveniencia personal. | Foto: EsSalud/Andina/Composición LR

La modalidad digital puede usarse desde un celular o computadora, facilitando el cambio por motivos de domicilio o conveniencia personal. | Foto: EsSalud/Andina/Composición LR

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El Seguro Social de Salud (EsSalud) habilitó una modalidad digital para que los asegurados puedan cambiar el establecimiento donde reciben atención médica sin necesidad de acudir a una oficina. El trámite ya puede realizarse desde un celular o una computadora, con el objetivo de agilizar uno de los procedimientos más solicitados por los usuarios.

La medida está dirigida a las personas que necesitan modificar el centro asistencial asignado, ya sea por un cambio de domicilio o por razones de conveniencia. Una vez completado el proceso, el asegurado podrá verificar el nuevo establecimiento de salud a través de la plataforma virtual de EsSalud.

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¿Cómo cambiar tu centro de atención de EsSalud desde el celular? Paso a paso

El trámite puede realizarse ingresando a la página web de EsSalud o mediante la aplicación Viva EsSalud. El usuario deberá acceder con sus datos personales, actualizar la información de su domicilio y seleccionar el establecimiento de salud que le corresponda según su nueva ubicación.

Tras finalizar la solicitud, el asegurado podrá confirmar el cambio en la plataforma Dónde me atiendo EsSalud. Para realizar la consulta será necesario seleccionar el tipo de documento de identidad, ingresar el número del documento, el dígito verificador, la fecha de nacimiento y aceptar la cláusula sobre el tratamiento de datos personales.

Esto necesitas para modificar tu establecimiento de salud sin acudir a una oficina

La institución recordó que el trámite virtual elimina la necesidad de acudir a una sede administrativa, lo que permite completar el proceso desde cualquier lugar con acceso a internet. Sin embargo, quienes prefieran la atención presencial aún pueden solicitar el cambio en las oficinas de EsSalud presentando su DNI y la documentación que acredite el nuevo domicilio.

Esta herramienta forma parte del proceso de transformación digital que impulsa EsSalud para facilitar el acceso de los asegurados a distintos servicios en línea. Además del cambio de establecimiento, la entidad ofrece otras funciones digitales que permiten consultar información sobre la atención médica y acceder a servicios relacionados con la gestión de la salud.