La inteligencia artificial llega a una nueva generación de laptops diseñadas para trabajar y crear más rápido en América Latina

La inteligencia artificial y las laptops de doble pantalla están revolucionando el mercado de computadoras portátiles en América Latina. | Foto: Composición LR

La inteligencia artificial y las laptops de doble pantalla están revolucionando el mercado de computadoras portátiles en América Latina. | Foto: Composición LR

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La inteligencia artificial, las laptops con doble pantalla, los procesadores de última generación y las pantallas OLED están marcando el inicio de una nueva etapa para las computadoras portátiles en América Latina. Los fabricantes apuestan por equipos capaces de ejecutar funciones de IA directamente en el dispositivo, mejorar la productividad y facilitar la multitarea sin necesidad de monitores externos, una tendencia que gana fuerza conforme aumenta la demanda de herramientas para el trabajo híbrido y la creación de contenido.

Este avance también responde a las necesidades de profesionales, programadores, diseñadores, estudiantes y gamers, quienes requieren cada vez más potencia y espacios de trabajo versátiles en un formato portátil. Gracias a la incorporación de procesadores con unidad de procesamiento neuronal (NPU), pantallas de alta resolución y nuevos diseños de doble pantalla, las laptops buscan ofrecer una experiencia más fluida para editar videos, desarrollar software, realizar videoconferencias o ejecutar aplicaciones de inteligencia artificial desde un solo equipo.

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La inteligencia artificial impulsa una nueva forma de trabajar

La nueva generación de computadoras portátiles incorpora procesadores preparados para ejecutar cargas de IA de manera local. Estos chips incluyen una unidad de procesamiento neuronal (NPU), un componente especializado que acelera tareas como la edición inteligente de imágenes y videos, la transcripción de audio, la cancelación de ruido durante videollamadas y otras funciones de IA, lo que reduce la dependencia de la nube y mejora tanto el rendimiento como la eficiencia energética.

Otra de las tendencias que gana protagonismo es el diseño de doble pantalla, que amplía considerablemente el espacio de trabajo disponible. En lugar de depender de un monitor adicional, los usuarios pueden visualizar varias aplicaciones al mismo tiempo, mantener abiertas referencias mientras editan documentos o videos, revisar líneas de código con mayor comodidad o gestionar reuniones virtuales sin interrumpir otras tareas.

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Las laptops con doble pantalla buscan transformar la productividad y la creación de contenido

La evolución de esta tecnología ya comienza a reflejarse en equipos que llegan al mercado latinoamericano. Un ejemplo son las nuevas Zenbook DUO (2026) y ROG Zephyrus DUO (2026), dos laptops que integran dos pantallas OLED táctiles, un teclado desmontable, soporte incorporado y una bisagra reforzada que permite utilizar diferentes configuraciones según la actividad. Ambos modelos ofrecen hasta 21 pulgadas de espacio de trabajo combinado, eliminando la necesidad de un monitor externo y facilitando tareas de edición, programación, diseño gráfico, ofimática o streaming.

La Zenbook DUO (2026) está orientada a la productividad y la creatividad, incorpora dos pantallas ASUS Lumina OLED de 14 pulgadas con resolución 3K, frecuencia de actualización de 144 Hz y un brillo máximo de 1.000 nits. Además, integra un procesador Intel Core Ultra X9, 32 GB de memoria RAM LPDDR5X y 1 TB de almacenamiento SSD.

Por su parte, la ROG Zephyrus DUO (2026) está dirigida a creadores de contenido y gamers que requieren un mayor rendimiento, con dos pantallas ROG Nebula HDR OLED de 16 pulgadas, gráficos NVIDIA GeForce RTX 5090, procesador Intel Core Ultra 9, 64 GB de memoria RAM y 2 TB de almacenamiento SSD, ampliables hasta 4 TB.

Ambos equipos incorporan un software que distribuye automáticamente las ventanas entre las dos pantallas y permite utilizar distintos modos de funcionamiento, como laptop tradicional, pantalla dual, modo libro para programación, modo compartir para presentaciones y, en el caso de la Zephyrus DUO, un modo carpa pensado para videojuegos colaborativos o demostraciones.

Con la llegada de este tipo de dispositivos, la inteligencia artificial deja de ser una función complementaria para convertirse en uno de los principales motores de la evolución de las computadoras portátiles. La combinación de procesadores especializados, pantallas dobles y nuevas formas de interacción anticipa una tendencia que, durante los próximos años, podría redefinir la manera en que millones de personas trabajan, estudian y crean contenido en América Latina.