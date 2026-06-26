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La Defensoría del Pueblo abrió la primera convocatoria de Becas Cursokuna Runasimipi – Karu Yachay Ñam, un programa que ofrece una variedad de cursos digitales para que más personas accedan a formación gratuita en quechua, reconocida oficialmente como una lengua originaria.

La oferta educativa incluye módulos de capacitación en computación básica, emprendimiento y finanzas personales, redes sociales para vender y trabajo con personal. Las inscripciones para participar en las clases que se dictarán bajo la modalidad virtual están disponibles hasta el 2 de julio.

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Cursos en quechua disponibles

Según el organismo, los cuatro cursos habilitados son los siguientes:

Computación básica: Word, Excel, PowerPoint

Emprendimiento: empoderamiento, crea tu marca, finanzas personales, ventas y negocios digitales

Redes sociales para vender: marketing, publicidad, contenido persuasivo y empleabilidad

Trabajo con personal: motivación, ambiente laboral seguro y bienestar laboral

Becas de cursos en quechua

Así puedes inscribirte en los cursos

Para registrar tu preinscripción en los módulos, solo debes ingresar a este enlace y completar la información requerida en el formulario con tus datos personales. Posteriormente, la entidad se comunicará con cada postulante para facilitarle los accesos correspondientes a las clases. Además, invita a las personas interesadas a participar en la iniciativa.

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