Aprende en quechua: Defensoría ofrece becas para estudiar computación, marketing y más cursos gratis en lengua originaria
El organismo pone a disposición de la ciudadanía cuatro cursos gratis para estudiar quechua bajo la modalidad virtual y de forma gratuita. Las inscripciones están abiertas hasta el 2 de julio.
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La Defensoría del Pueblo abrió la primera convocatoria de Becas Cursokuna Runasimipi – Karu Yachay Ñam, un programa que ofrece una variedad de cursos digitales para que más personas accedan a formación gratuita en quechua, reconocida oficialmente como una lengua originaria.
La oferta educativa incluye módulos de capacitación en computación básica, emprendimiento y finanzas personales, redes sociales para vender y trabajo con personal. Las inscripciones para participar en las clases que se dictarán bajo la modalidad virtual están disponibles hasta el 2 de julio.
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Cursos en quechua disponibles
Según el organismo, los cuatro cursos habilitados son los siguientes:
- Computación básica: Word, Excel, PowerPoint
- Emprendimiento: empoderamiento, crea tu marca, finanzas personales, ventas y negocios digitales
- Redes sociales para vender: marketing, publicidad, contenido persuasivo y empleabilidad
- Trabajo con personal: motivación, ambiente laboral seguro y bienestar laboral
Becas de cursos en quechua
Así puedes inscribirte en los cursos
Para registrar tu preinscripción en los módulos, solo debes ingresar a este enlace y completar la información requerida en el formulario con tus datos personales. Posteriormente, la entidad se comunicará con cada postulante para facilitarle los accesos correspondientes a las clases. Además, invita a las personas interesadas a participar en la iniciativa.
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