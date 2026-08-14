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Identifican a víctimas de grave accidente en San Miguel: mujer murió en el acto y conductor continúa en UCI

El choque se registró durante la madrugada en la cuadra 12 de la avenida Costanera, donde el automóvil impactó un poste de alumbrado público. Las autoridades investigan las causas del siniestro.

El automóvil, que chocó contra un poste de alumbrado público, es de la placa F5M-033.
El automóvil, que chocó contra un poste de alumbrado público, es de la placa F5M-033. | Foto: difusión
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Las autoridades identificaron a las dos víctimas del grave accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada del viernes 14 de agosto en la cuadra 12 de la avenida Costanera, en San Miguel. La mujer que viajaba en el automóvil falleció producto del impacto, mientras que el conductor sobrevivió y continúa internado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La víctima mortal fue identificada como Dineth Ginebra La Rosa Aranguren, mientras que el conductor es Cristhian Macías Corsa, propietario del vehículo de placa F5M-033. El siniestro fue reportado aproximadamente a las 00:21 horas, después de que el automóvil chocara contra un poste de alumbrado público.

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¿Quiénes son las víctimas del accidente ocurrido en San Miguel?

Dineth Ginebra La Rosa Aranguren se encontraba junto a Cristhian Macías Corsa dentro del vehículo cuando ocurrió la colisión. Debido a la gravedad del impacto, la mujer perdió la vida en el mismo lugar y los equipos de emergencia que acudieron a la zona ya no pudieron trasladarla a un establecimiento de salud.

El conductor, en cambio, fue encontrado con vida y recibió asistencia del personal de emergencia movilizado hasta la avenida Costanera. Posteriormente, fue evacuado hacia la clínica San Gabriel, donde permanece en UCI debido a las lesiones sufridas durante el accidente.

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¿Qué se sabe sobre las causas del accidente en la avenida Costanera?

El reporte de la intervención establece que el automóvil impactó contra un poste de alumbrado público, pero no determina qué provocó que el conductor perdiera el control de la unidad. Por el momento, tampoco consigna la participación de otros vehículos en los instantes anteriores a la colisión.

Tras conocerse la emergencia, unidades de seguridad ciudadana, efectivos de la Policía y personal médico llegaron al sector para atender a las víctimas y asegurar el área. Posteriormente, uno de los equipos policiales permaneció en el lugar a la espera del fiscal de turno para continuar con las diligencias.

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