Fenómeno El Niño: MEF confirma fondo superior a US$2.000 millones para financiar medidas de prevención y respuesta ante desastres

Sectores económicos y zonas críticas bajo evaluación ante posibles impactos del Fenómeno El Niño. | Composición LR

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que cuenta con más de US$2.000 millones en fondos contingentes destinados a financiar acciones de prevención y atención frente a los posibles efectos del Fenómeno El Niño.

El anuncio fue realizado por el titular del sector, Rodolfo Acuña, quien manifestó que el Gobierno coordina con distintos ministerios para identificar las necesidades que deberán ser atendidas.

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Durante una conferencia de prensa realizada en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), en Chorrillos, sostuvo que los recursos permitirán atender eventuales emergencias asociadas al fenómeno.

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Fondos contingentes para enfrentar el Fenómeno El Niño

El ministro Acuña aseguró que el país cuenta con más de US$2.000 millones en fondos contingentes destinados a atender situaciones de desastre asociadas al Fenómeno El Niño.

Estos recursos forman parte de la estrategia del Gobierno para financiar acciones de prevención y respuesta ante posibles emergencias climáticas.

Asimismo, precisó que el Ejecutivo coordina con los distintos sectores para identificar las necesidades que se deberán atender dentro de los programas previstos para enfrentar este tipo de eventos. En ese marco, añadió que los fondos disponibles permitirán cubrir las demandas que se presenten durante la ejecución de las medidas de prevención y mitigación.

Sectores económicos y zonas críticas bajo evaluación

El titular del MEF advirtió que entre las actividades económicas que podrían verse más afectadas por el Fenómeno El Niño figuran la pesca, la industria y la agricultura.

Por ello, el Gobierno trabaja en la identificación de las zonas y puntos críticos que requerirán atención prioritaria dentro de las acciones previstas.

Acuña explicó que una parte importante de los efectos del fenómeno climático se registraría entre noviembre y el próximo año, por lo que consideró necesario acelerar las labores de planificación y ejecución de medidas preventivas.

Propuesta para la continuidad de acciones en el próximo gobierno

Asimismo, adelantó que el Gobierno dejará una propuesta de desarrollo y atención frente al Fenómeno El Niño para que sea continuada por la próxima administración gubernamental.

El ministro remarcó que existe un tiempo muy corto para dejar encaminadas las tareas que se ejecutarán en función de la ubicación y los puntos críticos que deben ser atendidos, con el objetivo de dejar una propuesta de desarrollo lista para que la próxima administración la continúe.

Además, resaltó que iniciar estas acciones de manera anticipada es fundamental para reducir los impactos económicos y sociales que podría generar el fenómeno climático en distintas regiones del país, incluso antes de la transición de mando.