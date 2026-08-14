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Carlos Mesías presidirá la Comisión de Constitución y Alfonso López Chau, la de Economía en el Senado

El fujimorismo concentra cuatro presidencias en la Cámara Alta, mientras Ahora Nación, Renovación Popular, Juntos por el Perú, Buen Gobierno y Obras se reparten el resto de comisiones para el periodo 2026-2027.

Carlos Mesía y Alfonso López Chau asumieron la presidencia de las comisiones de Constitución y Economía del Senado, respectivamente. Foto: composición LR
Carlos Mesía y Alfonso López Chau asumieron la presidencia de las comisiones de Constitución y Economía del Senado, respectivamente. Foto: composición LR
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El senador Carlos Mesía Ramírez, de Fuerza Popular, fue elegido presidente de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado para el periodo anual de sesiones 2026-2027. La decisión se tomó por mayoría, con Rogger Astucuri Laura (Partido Cívico Obras) como vicepresidente y Katherine Ampuero Meza (Renovación Popular) como secretaria. La comisión, una de las más influyentes de la Cámara Alta, revisará todas las reformas constitucionales que lleguen desde la Cámara de Diputados.

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La sesión de elección fue conducida por el senador Alejandro Aguinaga Recuenco, también de FP, quien propuso votación por lista cerrada y voto nominal. La propuesta recibió respaldo unánime de los integrantes. Al asumir el cargo, Mesía señaló que su gestión garantizará igualdad de tiempo y oportunidades para que todas las bancadas expresen sus posiciones. La comisión acordó sesionar los martes a las 10:00 a. m.

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En paralelo, el senador Alfonso López Chau, de Ahora Nación, fue elegido por unanimidad presidente de la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor. Lo acompañan Víctor Noriega Reátegui (Fuerza Popular) como vicepresidente y Patricia Iturregui Byrne (Buen Gobierno) como secretaria. López Chau adelantó que su gestión se basará en cinco ejes: diálogo, pluralismo, transparencia, rigor técnico y búsqueda de consensos. La comisión sesionará los lunes a las 3:00 p. m., de forma presencial.

Con estas dos elecciones, el Senado completa la instalación de varias de sus comisiones más relevantes para el nuevo periodo. Fuerza Popular concentra la mayor cantidad de presidencias: además de Constitución, controla Inteligencia, Control Político sobre los Actos Normativos del Poder Ejecutivo y la Comisión Bicameral de Presupuesto. Juntos por el Perú, Renovación Popular, Buen Gobierno y Obras se reparten el resto de grupos de trabajo.

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Así quedaron las mesas directivas del resto de comisiones del Senado

Estas son las presidencias, vicepresidencias y secretarías ya elegidas en la Cámara Alta:

  • Inteligencia: Fernando Rospigliosi (FP), presidente; Carlos Caballero León (Buen Gobierno), vicepresidente; Humberto Morales Ramírez (JPP), secretario.
  • Control Político sobre los Actos Normativos del Poder Ejecutivo: Martha Moyano Delgado (FP), presidenta; Alejandro Muñante Barrios (RP), vicepresidente; Roger Astucuri Laura (Obras), secretario.
  • Gestión del Estado y Contraloría: Percy Osorio Palpán (JPP), presidente; Héctor Ventura Ángel (FP), vicepresidente; Mirtha Vásquez Chuquilin (Ahora Nación), secretaria.
  • Justicia y Derechos Humanos: Katherine Ampuero Meza (RP), presidenta; Jorge Gavidia Rodríguez (Buen Gobierno), vicepresidente; Alejandro Aguinaga Recuenco (FP), secretario.
  • Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo: Daniel Barragán Coloma (Obras), presidente; Nilson Flores Suárez (Buen Gobierno), vicepresidente; Karla Schaefer Cuculiza (FP), secretaria.
  • Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital: Susana Matute Charún (Buen Gobierno), presidenta; José Chipana Chipana (JPP), vicepresidente; Segundo Tapia Bernal (FP), secretario.
  • Procedimientos Especiales: Hugo Ccahuana Aymachoque (JPP), presidente; Absalón Vásquez Villanueva (RP), vicepresidente; Martha Moyano Delgado (FP), secretaria.
  • Defensa Nacional y Orden Interno: Francisco Calisto Giampietri (RP), presidente; Walter Gago Rodríguez (Obras), vicepresidente; Elard Melgar Valdiviezo (FP), secretario.

La distribución de comisiones se aprobó primero en la Junta de Portavoces del Senado y luego fue ratificada por cada grupo de trabajo en sesiones de instalación realizadas entre el 13 y 14 de agosto.

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