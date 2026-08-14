Carlos Mesía y Alfonso López Chau asumieron la presidencia de las comisiones de Constitución y Economía del Senado, respectivamente. Foto: composición LR

Carlos Mesía y Alfonso López Chau asumieron la presidencia de las comisiones de Constitución y Economía del Senado, respectivamente. Foto: composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El senador Carlos Mesía Ramírez, de Fuerza Popular, fue elegido presidente de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado para el periodo anual de sesiones 2026-2027. La decisión se tomó por mayoría, con Rogger Astucuri Laura (Partido Cívico Obras) como vicepresidente y Katherine Ampuero Meza (Renovación Popular) como secretaria. La comisión, una de las más influyentes de la Cámara Alta, revisará todas las reformas constitucionales que lleguen desde la Cámara de Diputados.

La sesión de elección fue conducida por el senador Alejandro Aguinaga Recuenco, también de FP, quien propuso votación por lista cerrada y voto nominal. La propuesta recibió respaldo unánime de los integrantes. Al asumir el cargo, Mesía señaló que su gestión garantizará igualdad de tiempo y oportunidades para que todas las bancadas expresen sus posiciones. La comisión acordó sesionar los martes a las 10:00 a. m.

TE RECOMENDAMOS MML DEFIENDE TRENES DE PORKY Y CANDIDATOS A SURCO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En paralelo, el senador Alfonso López Chau, de Ahora Nación, fue elegido por unanimidad presidente de la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor. Lo acompañan Víctor Noriega Reátegui (Fuerza Popular) como vicepresidente y Patricia Iturregui Byrne (Buen Gobierno) como secretaria. López Chau adelantó que su gestión se basará en cinco ejes: diálogo, pluralismo, transparencia, rigor técnico y búsqueda de consensos. La comisión sesionará los lunes a las 3:00 p. m., de forma presencial.

Con estas dos elecciones, el Senado completa la instalación de varias de sus comisiones más relevantes para el nuevo periodo. Fuerza Popular concentra la mayor cantidad de presidencias: además de Constitución, controla Inteligencia, Control Político sobre los Actos Normativos del Poder Ejecutivo y la Comisión Bicameral de Presupuesto. Juntos por el Perú, Renovación Popular, Buen Gobierno y Obras se reparten el resto de grupos de trabajo.

PUEDES VER: Poder Judicial anula sentencia de 15 años contra Nadine Heredia y dispone levantar orden de captura

Así quedaron las mesas directivas del resto de comisiones del Senado

Estas son las presidencias, vicepresidencias y secretarías ya elegidas en la Cámara Alta:

Inteligencia: Fernando Rospigliosi (FP), presidente; Carlos Caballero León (Buen Gobierno), vicepresidente; Humberto Morales Ramírez (JPP), secretario.

Fernando Rospigliosi (FP), presidente; Carlos Caballero León (Buen Gobierno), vicepresidente; Humberto Morales Ramírez (JPP), secretario. Control Político sobre los Actos Normativos del Poder Ejecutivo: Martha Moyano Delgado (FP), presidenta; Alejandro Muñante Barrios (RP), vicepresidente; Roger Astucuri Laura (Obras), secretario.

Martha Moyano Delgado (FP), presidenta; Alejandro Muñante Barrios (RP), vicepresidente; Roger Astucuri Laura (Obras), secretario. Gestión del Estado y Contraloría: Percy Osorio Palpán (JPP), presidente; Héctor Ventura Ángel (FP), vicepresidente; Mirtha Vásquez Chuquilin (Ahora Nación), secretaria.

Percy Osorio Palpán (JPP), presidente; Héctor Ventura Ángel (FP), vicepresidente; Mirtha Vásquez Chuquilin (Ahora Nación), secretaria. Justicia y Derechos Humanos: Katherine Ampuero Meza (RP), presidenta; Jorge Gavidia Rodríguez (Buen Gobierno), vicepresidente; Alejandro Aguinaga Recuenco (FP), secretario.

Katherine Ampuero Meza (RP), presidenta; Jorge Gavidia Rodríguez (Buen Gobierno), vicepresidente; Alejandro Aguinaga Recuenco (FP), secretario. Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo: Daniel Barragán Coloma (Obras), presidente; Nilson Flores Suárez (Buen Gobierno), vicepresidente; Karla Schaefer Cuculiza (FP), secretaria.

Daniel Barragán Coloma (Obras), presidente; Nilson Flores Suárez (Buen Gobierno), vicepresidente; Karla Schaefer Cuculiza (FP), secretaria. Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital: Susana Matute Charún (Buen Gobierno), presidenta; José Chipana Chipana (JPP), vicepresidente; Segundo Tapia Bernal (FP), secretario.

Susana Matute Charún (Buen Gobierno), presidenta; José Chipana Chipana (JPP), vicepresidente; Segundo Tapia Bernal (FP), secretario. Procedimientos Especiales: Hugo Ccahuana Aymachoque (JPP), presidente; Absalón Vásquez Villanueva (RP), vicepresidente; Martha Moyano Delgado (FP), secretaria.

Hugo Ccahuana Aymachoque (JPP), presidente; Absalón Vásquez Villanueva (RP), vicepresidente; Martha Moyano Delgado (FP), secretaria. Defensa Nacional y Orden Interno: Francisco Calisto Giampietri (RP), presidente; Walter Gago Rodríguez (Obras), vicepresidente; Elard Melgar Valdiviezo (FP), secretario.

La distribución de comisiones se aprobó primero en la Junta de Portavoces del Senado y luego fue ratificada por cada grupo de trabajo en sesiones de instalación realizadas entre el 13 y 14 de agosto.