Fenómeno El Niño: CCL alerta que el Gobierno dejará más de S/11.600 millones en obras de prevención sin ejecutar y BCRP prevé impacto económico

CCL insta a acelerar ejecución de proyectos pendientes para prevenir impacto del Fenómeno El Niño. | Composición LR

CCL insta a acelerar ejecución de proyectos pendientes para prevenir impacto del Fenómeno El Niño. | Composición LR

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La Cámara de Comercio de Lima (CCL) advirtió que el Gobierno concluirá su gestión dejando S/11.621 millones en obras de prevención frente al próximo Fenómeno El Niño Costero y Global sin ejecutar, pese a que el país conoce desde hace años los riesgos asociados a estos eventos climáticos.

Según el gremio, la cartera administrada por la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) comprende 61 proyectos valorizados en S/22.784 millones, pero registra un avance promedio de apenas 51% al 19 de junio de 2026.

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La CCL recordó que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) advirtió que un evento climático severo podría restar hasta 0,7 puntos porcentuales al crecimiento económico del país durante 2026, afectando a sectores como agricultura, pesca, industria, comercio y construcción.

Obras de prevención mantienen miles de millones pendientes

De acuerdo con la CCL, de los 61 proyectos de prevención administrados por la ANIN, 44 presentan restricciones presupuestales y seis permanecen suspendidos.

Para el gremio empresarial, resulta inaceptable que, nueve años después del Fenómeno El Niño Costero de 2017, el Estado llegue nuevamente a una temporada de lluvias con obras críticas inconclusas y recursos insuficientes.

Entre las intervenciones consideradas prioritarias figuran la protección integral frente a inundaciones en Lima, con S/1.550 millones pendientes de ejecución y apenas 3,7% de avance; el drenaje pluvial de cuatro distritos de Chiclayo, con S/1.464 millones pendientes y 9,2% de avance; la protección frente a inundaciones del río La Leche, en Lambayeque, actualmente suspendida, con S/1.217 millones por ejecutar y 9,9% de avance; así como el drenaje pluvial de cinco distritos de Trujillo, que registra un avance de solo 14,1%.

BCRP advierte impacto económico por un evento climático severo

La CCL señaló que el próximo Gobierno asumirá funciones el 28 de julio y recibirá una cartera con miles de millones de soles pendientes de ejecución y un plazo reducido para culminar las intervenciones antes del verano 2026-2027.

Asimismo, recordó que el BCRP ha advertido que un evento climático severo podría reducir hasta en 0,7 puntos porcentuales el crecimiento económico del país durante 2026, debido a las afectaciones que sufrirían actividades estratégicas como la agricultura, la pesca, la industria, el comercio y la construcción.

CCL exhorta a acelerar la ejecución de proyectos pendientes

La CCL exhortó al Gobierno saliente a aprovechar las semanas restantes de su gestión para acelerar y destrabar las obras críticas de prevención que aún permanecen pendientes.

Asimismo, hizo un llamado al Gobierno entrante para convertir la prevención de desastres en una prioridad nacional desde el inicio de su administración, destrabar los S/11.621 millones aún pendientes, garantizar los recursos necesarios y establecer mecanismos extraordinarios de seguimiento y ejecución.

El gremio también advirtió que, si las obras actualmente en marcha no concluyen antes de la ocurrencia del Fenómeno El Niño, existe el riesgo de que parte importante de las inversiones y avances ya ejecutados resulte seriamente afectada o incluso se pierda.

En ese sentido, reiteró que "la prevención no es un gasto opcional", ya que cada obra que no se ejecuta incrementa el riesgo de pérdidas humanas, destrucción de infraestructura y mayores daños económicos, y afirmó que el Perú no puede volver a enfrentarlo con la misma improvisación de siempre.