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Defensoría exige explicaciones a municipalidad de Cusco tras polémica dinámica de payaso que pidió a niños quitarse la ropa

La Defensoría del Pueblo en Cusco investiga el evento y solicita aclaraciones a la Municipalidad sobre medidas preventivas y posibles responsabilidades en esta actividad que vulneró a menores de edad.

Padres de familia de Canchis, Cusco, expresaron su indignación tras un show infantil donde un payaso pidió a los niños quitarse prendas para obtener premios.
Padres de familia de Canchis, Cusco, expresaron su indignación tras un show infantil donde un payaso pidió a los niños quitarse prendas para obtener premios. | Foto: composición LR
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Un show infantil organizado por la Municipalidad Provincial de Canchis, en Cusco, generó indignación entre los padres de familia luego de que la dinámica dirigida por un payaso pidiera a varios niños quitarse prendas de vestir para obtener un premio. El hecho ocurrió el último domingo, durante una actividad vinculada con una festividad religiosa, y fue registrado en imágenes que posteriormente circularon en medios de comunicación y redes sociales.

Ante la difusión del material, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Cusco inició acciones de supervisión y solicitó explicaciones a la comuna provincial. La entidad busca conocer qué área estuvo encargada del evento, qué medidas preventivas fueron adoptadas y qué acciones se implementarán para establecer posibles responsabilidades frente a una actividad que involucró a menores de edad.

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Defensoría supervisa evento infantil realizado en Sicuani

Según las imágenes difundidas, durante el espectáculo los menores participaron en una dinámica en la que se les pidió entregar prendas como casacas, polos, buzos y pantalones a cambio de un premio. Una madre que asistió al evento cuestionó además algunos comentarios realizados por el animador desde el inicio de la actividad y consideró inadecuada la propuesta planteada a los niños.

La Defensoría del Pueblo señaló que este tipo de situaciones deben ser evaluadas bajo el deber especial de protección que corresponde al Estado respecto de niñas, niños y adolescentes. En ese marco, mencionó derechos vinculados con la dignidad, integridad moral y psíquica, intimidad, buen trato y libre desarrollo. También indicó que, de corresponder, deberán adoptarse medidas de protección, investigación y sanción.

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Municipalidad de Canchis deberá informar sobre posibles responsabilidades

Como parte de su intervención, la Defensoría solicitó al alcalde provincial de Canchis, Edgar Verástegui Verástegui, un informe detallado sobre la organización del espectáculo y las medidas adoptadas tras lo ocurrido. El pedido incluye identificar a la unidad responsable del evento y precisar las acciones emprendidas para determinar responsabilidades.

La entidad también recomendó que la Demuna evalúe si alguna niña, niño o adolescente pudo haber visto afectados sus derechos y gestione las medidas de protección necesarias. Asimismo, pidió conservar fotografías, videos, documentos, contratos, órdenes de servicio, informes, actas y otros registros relacionados con la actividad. La Defensoría exhortó a la municipalidad a establecer mecanismos para que futuras actividades recreativas, culturales, deportivas o de entretenimiento que involucren menores sean previamente evaluadas desde un enfoque de derechos.

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