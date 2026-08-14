La modelo Gabriela Guillén confirmó haber mantenido un romance con CR7, quien terminó su relación con Irina Shayk. Este vínculo se dio durante la etapa de Ronaldo en el Real Madrid. Fotos: Instagram.

La modelo Gabriela Guillén confirmó haber mantenido un romance con CR7, quien terminó su relación con Irina Shayk. Este vínculo se dio durante la etapa de Ronaldo en el Real Madrid. Fotos: Instagram.

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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez tuvieron una boda secreta en Portugal. Sin embargo, mientras se siguen revelando detalles del matrimonio entre el futbolista portugués y la madre de sus menores hijos, ha surgido el nombre de Gabriela Guillén, quien ha confirmado que mantuvo un romance con el delantero del Al-Nassr F. C.

Gabriela Guillén, quien comenzó a ganar notoriedad en los medios españoles a raíz de su relación con el cantante Bertín Osborne, causó sorpresa al contar que tuvo un vínculo amoroso con Cristiano Ronaldo, quien se solidarizó con Lionel Messi por la muerte de su papá. La periodista Leticia Requejo aseguró en 'El verano se mueve' que la paraguaya mantuvo una relación de dos años con el astro portugués.

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Según Leticia Requejo, Gabriela Guillén y Cristiano Ronaldo mantuvieron una relación a comienzos de 2015, después de que el portugués pusiera fin a su noviazgo con Irina Shayk y antes de conocer a Georgina Rodríguez. Según explicó, ambos se conocieron durante la etapa del 'Bicho' como jugador del Real Madrid.

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Gabriela Guillén confirma romance con Cristiano Ronaldo

Tras la revelación, la propia Gabriela Guillén confirmó su noviazgo con CR7. "Esto no ha salido de mí. Lo ha sacado una compañera y lo sabéis. No quiero decir nada más. Es algo que pasó hace mucho tiempo y no tiene ningún tipo de importancia hoy en día. Ya se dijo en su momento y no se dio importancia, pero ahora que se ha casado sí. Me parece que ahora es todo del mal gusto y que no da lugar. No voy a contar más cosas sobre aquello porque, además, da igual lo que yo diga porque después se inventan las cosas", ha comenzado diciendo Gabriela, sorprendida con el revuelo.

Asimismo, la modelo y exconcursante de 'Supervivientes 2026' se defendió ante las críticas y recalcó que no tiene por qué mentir ni ocultar lo que sucedió. "Es algo importante para mí que pasó en mi vida. Es mi pasado y lo tengo para mí. Con eso me quedo y con eso me basta. Es una persona bastante importante para mí que admiro muchísimo. De su trayectoria, de dónde ha salido. Se lo curra mucho, y él y Georgina vienen de mundos muy parecidos. Estoy muy contenta por él porque lo conozco y se merece toda la felicidad del mundo", añadió.

Finalmente, la paraguaya expresó su alegría por la reciente boda de Cristiano y Georgina. "Estoy muy contenta por él porque lo conozco y sé que se merece toda la felicidad. Y lo ha hecho tan íntimo que es lo que a él le llena. La fama es demasiado pesada", dijo Guillén, quien en la actualidad se desempeña como empresaria vinculada al sector de la estética.