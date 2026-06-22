Alerta por fenómeno El Niño: ¿qué productos subirían de precio en los próximos meses?

Cultivos en riesgo y posibles alzas de precios por condiciones climáticas adversas | Foto generada con IA/LR.

Cultivos en riesgo y posibles alzas de precios por condiciones climáticas adversas | Foto generada con IA/LR.

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El país enfrenta actualmente el desarrollo del Niño Costero en la zona 1+2, cercana al litoral, mientras El Niño global se forma en la zona 3.4, en el Pacífico central, sobre la línea ecuatorial, según el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN). Esta coincidencia genera un calentamiento del océano y lluvias intensas en la costa norte y centro, con efectos directos sobre la producción agrícola y la actividad pesquera.

El escenario climático también altera las cadenas de abastecimiento, reduce cosechas y afecta la distribución de alimentos hacia los principales mercados del país. En ese contexto, especialistas advierten un posible impacto en la canasta básica familiar si las condiciones se intensifican en los próximos meses.

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Cultivos más expuestos a incrementos de precio

La papa se encuentra entre los alimentos más vulnerables por su producción en zonas expuestas a huaicos, inundaciones y deslizamientos. El exceso de humedad también afecta su desarrollo, reduce la cosecha y presiona al alza su precio en los mercados mayoristas.

El ají amarillo ya registra incrementos en algunos mercados de Lima debido a la menor oferta, mientras que la cebolla enfrenta riesgos por la acumulación de agua en los campos agrícolas. En el caso de hortalizas como la coliflor y el pepino, especialistas proyectan alzas que podrían variar entre 30% y 200% si persisten las condiciones climáticas adversas.

Pesca en riesgo y efectos en productos importados

El calentamiento del mar desplaza a especies como la anchoveta hacia zonas más profundas, lo que reduce la captura y afecta la producción de harina y aceite de pescado, insumos clave para la industria alimentaria y exportadora.

A nivel internacional, el Banco Central de Reserva del Perú advierte que un evento intenso de El Niño puede encarecer materias primas como el trigo y el azúcar. Esta alza impacta de forma directa en productos de consumo masivo como panificación, fideos y bebidas procesadas en el mercado local.

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Alimentos que podrían beneficiarse del fenómeno

El aumento de lluvias puede favorecer cultivos como el arroz en regiones como Piura y Lambayeque, donde se proyectan campañas agrícolas más productivas.

El maíz amarillo duro también podría mejorar en zonas con precipitaciones moderadas, mientras que productos de la selva como el plátano y la yuca suelen responder positivamente al incremento de humedad. En paralelo, la ganadería podría beneficiarse por el crecimiento de pastos en la sierra norte y central, lo que reduciría costos de alimentación del ganado.

El impacto final dependerá de la intensidad de las lluvias y de la capacidad de respuesta de la infraestructura agrícola y vial. En este escenario, la canasta básica podría encarecerse en productos como papa, cebolla y ají amarillo, mientras que el arroz se mantendría como uno de los pocos alimentos con mayor estabilidad relativa en la dieta nacional.