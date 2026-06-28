La ciudad peruana que celebró el Día del Ceviche repartiendo más de 30 mil platos gratuitos en un barco gigante

Pisco celebró el Día Nacional del Ceviche con una gran actividad en su Plaza de Armas, donde se distribuyeron más de 30 mil platos del emblemático potaje peruano. | Foto: Municipalidad de Pisco

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La provincia de Pisco conmemoró el Día Nacional del Ceviche con una multitudinaria actividad realizada en su Plaza de Armas, donde se prepararon y distribuyeron gratuitamente más de 30.000 platos de este emblemático potaje peruano. La jornada reunió a autoridades, cocineros, pescadores y miles de asistentes, que participaron en una programación dedicada a promover la gastronomía local y el consumo de recursos hidrobiológicos.

Uno de los principales atractivos fue la instalación de un barco gigante, desde donde se realizó parte de la entrega del ceviche a la población. Desde las primeras horas del día, largas filas se formaron alrededor de la plaza para recibir una porción del plato preparado por chefs y restaurantes de la provincia.

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Así fue la celebración del Día Nacional del Ceviche que reunió a miles de personas en Pisco

La actividad contó con la participación de instituciones públicas, asociaciones gastronómicas, restaurantes y centros de formación vinculados a la cocina. Para la preparación del ceviche se utilizó una tonelada y media de bonito, aportada por la Dirección Regional de la Producción, con el objetivo de promover el consumo de productos hidrobiológicos y respaldar la actividad pesquera de la región.

La distribución de las más de 30.000 porciones se realizó en distintos módulos instalados en la Plaza de Armas, mientras personal de apoyo organizaba la atención al público. La jornada también incluyó presentaciones artísticas y actividades culturales que acompañaron la celebración.

Pisco fue reconocida como la capital del ceviche durante una multitudinaria jornada gastronómica

Durante la ceremonia oficial, la provincia recibió un reconocimiento como capital del ceviche. Según informaron las autoridades regionales, la distinción responde a la importancia de Pisco dentro de la actividad pesquera y a su amplia tradición gastronómica vinculada a la cocina marina.

El Gobierno Regional de Ica indicó que la iniciativa contó con el respaldo de diversas instituciones, entre ellas la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, la Cámara de Turismo de Pisco y el grupo Herencias, integrado por más de 60 chefs y cocineros. Además de promover la gastronomía peruana, la celebración buscó impulsar la actividad económica de pescadores, productores y emprendedores relacionados con este tradicional plato.