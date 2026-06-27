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Esta ciudad del Perú repartirá 30.000 platos de ceviche gratis este domingo 28 de junio

Durante la jornada, se repartirán 30,000 porciones de ceviche gratis, destacando la importancia de este emblemático plato en la identidad peruana y promoviendo el turismo en esta región peruana.

La iniciativa busca destacar la importancia del ceviche dentro de la identidad peruana.
La iniciativa busca destacar la importancia del ceviche dentro de la identidad peruana. | Foto: composición LR
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La ciudad de Pisco será escenario de una celebración gastronómica este 28 de junio, fecha en la que recibirá oficialmente el reconocimiento como capital del ceviche en Perú. La ceremonia se realizará en la Plaza de Armas y contará con la participación de autoridades, representantes del sector turístico, asociaciones gastronómicas y ciudadanos que se sumarán a las actividades programadas por el Día Nacional del Ceviche.

Como parte de la jornada, se distribuirán de manera gratuita 30.000 platos de este potaje marino entre los asistentes. La iniciativa busca destacar la identidad peruana y, al mismo tiempo, promover el turismo y las actividades económicas vinculadas a la gastronomía en la región Ica.

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Repartirán 30.000 platos de ceviche en una jornada que busca atraer más visitantes a Ica

La entrega masiva de ceviche forma parte de una estrategia impulsada por entidades públicas y organizaciones vinculadas al sector gastronómico y turístico. Según los organizadores, la actividad pretende fortalecer la imagen de la región como un destino asociado a la cocina marina y generar mayor interés entre visitantes nacionales y extranjeros.

Las celebraciones comenzaron días antes con concursos y eventos desarrollados en diversas provincias de Ica, entre ellas Chincha, Palpa, Nazca y Marcona. Estas actividades culminarán con un concurso regional dedicado al ceviche y con la ceremonia central en Pisco, donde se espera una importante asistencia de público.

ceviche gratis Ica

Repartirán 30.000 platos de ceviche en Ica.

Ceviche: Pisco será declarada capital de este emblemático plato peruano

La elección de Pisco para recibir esta distinción responde a características que identifican a la provincia como un importante referente de la gastronomía marina. Entre los aspectos destacados figuran la presencia de pescadores artesanales, la riqueza de especies marinas disponibles en su litoral y la amplia oferta de establecimientos especializados en platos preparados con productos del mar.

El ceviche es considerado uno de los símbolos más representativos de la gastronomía peruana. Elaborado tradicionalmente con pescado fresco marinado en jugo de limón y acompañado por ingredientes como cebolla, camote y choclo, este plato ha trascendido fronteras y forma parte de la identidad cultural del país. En diciembre de 2023, las prácticas y conocimientos asociados a su preparación fueron reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, reforzando su valor dentro y fuera del Perú.

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