'El final de la calle Oak': lo nuevo de Anne Hathaway

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En 1982, un barrio de clase media es atacado por dinosaurios. Los Platts intentan sobrevivir en medio del caos y calles sin salida. El final de la calle Oak (The End of Oak Street) es una producción de J.J. Abrams que, evidentemente, se inspira en varias películas sobre el fin de la humanidad o en un mundo jurásico y tiene escenas de humor que funcionan como una parodia.

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En la cinta, Denise y Greg (Anne Hathaway y Ewan McGregor) son un matrimonio en crisis, pero junto a sus dos hijos adolescentes, Audrey (Maisy Stella) y Brian (Christian Convery), intentarán encontrar respuestas y algún portal que los lleve de regreso a la ‘normalidad’. El director, David Robert Mitchell, siempre quiso hacer una película sobre dinosaurios. “Yo fui un niño en los 80 y, simplemente, estuve rememorando esa época que fue importante para mí. Y creo que, en ese período, en los 70 y los 80, tuvimos películas con un foco bastante poderoso en los personajes, con las que te identificabas y por las que desarrollabas un interés”, comenta en una información de la producción compartida a La República.

Anne Hathaway señaló que desde que vio la película It Follows (2014), pidió a sus representantes comunicarse con el director. “Les dije: ‘Creo que este director es realmente especial, ¿creen que podría tener una reunión con él?’. Él y yo nos reunimos para almorzar en Los Ángeles y terminamos hablando como tres horas. Tuvimos una conexión genuinamente maravillosa, y salí de esa reunión pensando: ‘Va a llamarme, voy a trabajar con él’. Y luego no supe nada durante… como ocho años”, bromea la actriz. “Llega un guion aparentemente de la nada, como un recuerdo del pasado, y fue maravilloso. Nunca había leído nada igual. Se enfocaba realmente en el drama humano a medida que le pasa esto a la familia, lo que les obliga a estar juntos, a confiar, a apoyarse y a valorarse de verdad, de una forma que, probablemente, no habían tenido la oportunidad en mucho tiempo”.

Hathaway dice que el guion de El final de la calle Oak le recordó a una de sus películas favoritas cuando era niña: Poltergeist. “Y cuando hablé con David, le mencioné eso como referencia y él dijo: ‘Eso es justamente lo que buscaba”. Y yo solo dije: ‘No sé qué va a pasar después, pero cuenten conmigo, quiero formar parte de este mundo’”.

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Su personaje escribe una novela a escondidas en el sótano de su casa. La historia trata de una mujer que planea abandonar a su familia. “Es madre de dos hijos. Ha estado casada con Greg Platt durante casi 20 años. Y se encuentra en un momento de su vida en el que empieza a preguntarse: “‘¿Esto es todo? Mis hijos ya no me necesitan tanto. ¿Es así como veo que se desarrolla mi vida?’ Es el tipo de mujer que vivió en una época en la que muchas mujeres pasaban de la casa de su papá a la de su esposo. No creo que realmente haya tenido mucho tiempo para descubrir quién era”.

Para la actriz, acercarse a una situación extrema le permite a su personaje obtener respuestas. “Mientras observa el mundo y trata de descubrir quién es, qué valora, quién quiere ser, ocurren los acontecimientos que detonan la historia de la película, lo cual la ayuda a responder esa pregunta por sí misma”. La película acaba de ingresar a la cartelera nacional.❖