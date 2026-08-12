HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cine y series

'El final de la calle Oak': lo nuevo de Anne Hathaway

Estreno: 'The End of Oak Street,' dirigida por David Robert Mitchell y protagonizada por Anne Hathaway, presenta a un vecindario que se transporta a la era prehistórica.

Escena de la película dirigida por David Robert Mitchell.
Escena de la película dirigida por David Robert Mitchell. | Warner Bros.
Escuchar
Resumen
Compartir

En 1982, un barrio de clase media es atacado por dinosaurios. Los Platts intentan sobrevivir en medio del caos y calles sin salida. El final de la calle Oak (The End of Oak Street) es una producción de J.J. Abrams que, evidentemente, se inspira en varias películas sobre el fin de la humanidad o en un mundo jurásico y tiene escenas de humor que funcionan como una parodia.

PUEDES VER: Festival de Cine de Lima 2026: el cine hecho por mujeres destaca en la inauguración

En la cinta, Denise y Greg (Anne Hathaway y Ewan McGregor) son un matrimonio en crisis, pero junto a sus dos hijos adolescentes, Audrey (Maisy Stella) y Brian (Christian Convery), intentarán encontrar respuestas y algún portal que los lleve de regreso a la ‘normalidad’. El director, David Robert Mitchell, siempre quiso hacer una película sobre dinosaurios. “Yo fui un niño en los 80 y, simplemente, estuve rememorando esa época que fue importante para mí. Y creo que, en ese período, en los 70 y los 80, tuvimos películas con un foco bastante poderoso en los personajes, con las que te identificabas y por las que desarrollabas un interés”, comenta en una información de la producción compartida a La República.

Anne Hathaway señaló que desde que vio la película It Follows (2014), pidió a sus representantes comunicarse con el director. “Les dije: ‘Creo que este director es realmente especial, ¿creen que podría tener una reunión con él?’. Él y yo nos reunimos para almorzar en Los Ángeles y terminamos hablando como tres horas. Tuvimos una conexión genuinamente maravillosa, y salí de esa reunión pensando: ‘Va a llamarme, voy a trabajar con él’. Y luego no supe nada durante… como ocho años”, bromea la actriz. “Llega un guion aparentemente de la nada, como un recuerdo del pasado, y fue maravilloso. Nunca había leído nada igual. Se enfocaba realmente en el drama humano a medida que le pasa esto a la familia, lo que les obliga a estar juntos, a confiar, a apoyarse y a valorarse de verdad, de una forma que, probablemente, no habían tenido la oportunidad en mucho tiempo”.

Hathaway dice que el guion de El final de la calle Oak le recordó a una de sus películas favoritas cuando era niña: Poltergeist. “Y cuando hablé con David, le mencioné eso como referencia y él dijo: ‘Eso es justamente lo que buscaba”. Y yo solo dije: ‘No sé qué va a pasar después, pero cuenten conmigo, quiero formar parte de este mundo’”.

PUEDES VER: Marleyda Soto: "'Cien años de soledad' termina siendo una radiografía de Latinoamérica"

Su personaje escribe una novela a escondidas en el sótano de su casa. La historia trata de una mujer que planea abandonar a su familia. “Es madre de dos hijos. Ha estado casada con Greg Platt durante casi 20 años. Y se encuentra en un momento de su vida en el que empieza a preguntarse: “‘¿Esto es todo? Mis hijos ya no me necesitan tanto. ¿Es así como veo que se desarrolla mi vida?’ Es el tipo de mujer que vivió en una época en la que muchas mujeres pasaban de la casa de su papá a la de su esposo. No creo que realmente haya tenido mucho tiempo para descubrir quién era”.

Para la actriz, acercarse a una situación extrema le permite a su personaje obtener respuestas. “Mientras observa el mundo y trata de descubrir quién es, qué valora, quién quiere ser, ocurren los acontecimientos que detonan la historia de la película, lo cual la ayuda a responder esa pregunta por sí misma”. La película acaba de ingresar a la cartelera nacional.❖

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
“House of the dragon” sin Rhaenyra: así nos spoileó “Game of thrones” su fatal destino

“House of the dragon” sin Rhaenyra: así nos spoileó “Game of thrones” su fatal destino

LEER MÁS
Tom Holland como Spider-Man: resumen, curiosidades y lo que pudo ser de la saga inconclusa

Tom Holland como Spider-Man: resumen, curiosidades y lo que pudo ser de la saga inconclusa

LEER MÁS
Sin senos sí hay paraíso 4: cuándo se estrena, de qué tratará, reparto, nuevos personajes y todo sobre la nueva temporada de la serie en Telemundo

Sin senos sí hay paraíso 4: cuándo se estrena, de qué tratará, reparto, nuevos personajes y todo sobre la nueva temporada de la serie en Telemundo

LEER MÁS
Actriz Lin Shaye enamorada de Perú: Elise Rainier de 'La noche del demonio' visitó el Real Felipe, la Huaca Pucllana y más

Actriz Lin Shaye enamorada de Perú: Elise Rainier de 'La noche del demonio' visitó el Real Felipe, la Huaca Pucllana y más

LEER MÁS
Dónde ver la saga de El Señor de los Anillos y en qué orden ver las películas

Dónde ver la saga de El Señor de los Anillos y en qué orden ver las películas

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cine y series

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025