Indeci desmiente supuesta alerta de terremoto de magnitud 8.2 predicho en Perú para este 11 de agosto
A través de sus redes sociales, Indeci instó a la población a confiar en fuentes oficiales para obtener información veraz sobre desastres naturales.
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A través de sus redes sociales, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) desmintió una supuesta publicación que circula a través de redes sociales en la que se advierte un supuesto terremoto de 8,2 grados que se daría en nuestro país el 11 de agosto. Mediante un comunicado oficial, la entidad encargada de la prevención ante desastres naturales recomendó a la población comunicarse solo a través de fuentes oficiales.
Cabe resaltar que otras entidades como el Instituto Geofísico del Perú, a través de su presidente, Hernando Talavera, señaló en diversos medios de comunicación que es imposible la predicción de sismos en cualquier parte del mundo.