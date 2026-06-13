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Sociedad

Esta región del Perú festejará el Día Nacional del Ceviche repartiendo 1.000 porciones gratis de este plato marino: fecha y lugar

Cada 28 de junio se celebra el Día Nacional del Ceviche en Perú, promoviendo su consumo y destacando su relevancia como Patrimonio Cultural de la Nación desde 2004.

Conoce qué región del Perú brindará este platillo marino gratis por el Día Nacional del Ceviche.
Conoce qué región del Perú brindará este platillo marino gratis por el Día Nacional del Ceviche. | Foto: composición LR
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Como parte de las actividades previas al Día Nacional del Ceviche, la Municipalidad de Ica anunció una jornada gastronómica gratuita que permitirá a vecinos y visitantes acceder a 1.000 porciones de este tradicional plato peruano. La iniciativa busca reunir al público en torno a una de las preparaciones más representativas de la cocina nacional y promover su consumo en la región.

Esta festividad contará con la participación de establecimientos especializados de la ciudad, que se sumarán a esta celebración organizada por la comuna. Debido a que las raciones disponibles serán limitadas, las autoridades recomendaron a los interesados mantenerse atentos a la convocatoria para participar de la degustación.

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¿Dónde y cuándo repartirán 1.000 porciones gratis de ceviche?

La entrega gratuita se realizará en el Campo Ferial “Alfredo Elías Vargas”, ubicado en la avenida Cutervo s/n, en Ica. El municipio informó que la actividad se desarrollará el 27 de junio desde las 10:00 a. m. y se mantendrá hasta agotar las porciones disponibles.

Para esta jornada se ha previsto la participación de diversas cevicherías locales, cuyos representantes prepararán el plato dentro del recinto ferial. Los asistentes también podrán conocer algunas recomendaciones y técnicas empleadas en la elaboración de esta receta, considerada una de las más emblemáticas de la gastronomía peruana.

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Día Nacional del Ceviche, ceviche gratis

Municipalidad de Lima repartirá 1.000 degustaciones de ceviche gratis.

¿Cuándo se celebra el Día Nacional del Ceviche?

Cada 28 de junio, el Perú conmemora el Día Nacional del Ceviche, una fecha destinada a promover y difundir el consumo de este plato elaborado principalmente con pescado fresco, limón, cebolla, ají y otros ingredientes característicos de la cocina nacional.

La celebración fue oficializada en 2008 mediante una resolución del Ministerio de la Producción con el objetivo de impulsar el consumo de recursos hidrobiológicos durante la temporada de invierno. A este reconocimiento se suma la declaración otorgada en 2004 por el entonces Instituto Nacional de Cultura, que reconoció al ceviche como Patrimonio Cultural de la Nación por su importancia dentro de las tradiciones gastronómicas del país.

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