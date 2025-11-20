El ceviche clásico es un emblema de la gastronomía peruana, debido a su simpleza y gran sabor. | Foto: Gemini

El ceviche clásico continúa firme entre los platos más pedidos en los hogares del Perú por su frescura, su sabor directo y lo simple de su preparación. Esta receta resalta por el toque cítrico del limón, el punto exacto de sal y la combinación con ají fresco que le otorga ese golpe de sabor tan propio de la cocina local. Su receta fácil permite que cualquier persona lo incluya en su menú del día sin complicaciones ni procesos largos. Por ello, el ceviche peruano es el menú del día 20 de noviembre.

Varios chef aseguran que el secreto se encuentra sobre la proporción correcta entre limón, sal y ají, sin olvidar el tiempo exacto de reposo. Este plato se disfruta en Lima y en regiones, donde se emplean limones de distintas zonas y versiones con pescados de temporada.

Ingredientes para preparar ceviche clásico peruano

La receta no exige productos difíciles ni técnicas complejas. Con esta lista se cubren cuatro porciones ideales para un almuerzo fresco.

600 g de pescado blanco (corvina, charella o similar)

10 limones frescos

1 cebolla morada en tiras finas

1 ají limo picado

1 cucharadita de sal

½ cucharadita de pimienta

1 cucharadita de ajo molido

1 cubito de hielo

Culantro picado

Yuca o camote sancochado

Choclo desgranado

Receta paso a paso del ceviche clásico peruano

Cada etapa permite obtener un ceviche fresco, firme y con la sazón precisa. El orden influye en el resultado final.

Cortar y sazonar el pescado

El pescado se corta en cubos medianos. Luego se pasa a un bol frío con el hielo, la sal, la pimienta y el ajo. Se mezcla para que el pescado suelte su jugo natural y tome fuerza en sabor.

Incorporar el ají y el limón

Se suma el ají limo picado. Luego se exprime el limón sin presionar en exceso para evitar el amargor de la cáscara. El jugo cubre el pescado por completo.

Integrar la cebolla

Las tiras de cebolla se suman en ese momento para que tomen parte del jugo cítrico sin perder textura.

Reposo breve

El ceviche descansa solo unos minutos. Ese lapso permite que el limón cocine el pescado sin que pierda consistencia.

Servido final

Se pasa todo a un plato hondo. Se suma culantro picado y se acompaña con choclo, yuca o camote.

Consejos para un ceviche clásico perfecto

Pequeños detalles cambian el resultado final. Esto recomiendan expertos en cocina peruana: