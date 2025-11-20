Menú del día 20 de noviembre: aprende a preparar ceviche clásico peruano de la forma más fácil y en casa
El ceviche clásico continúa firme entre los platos más pedidos en los hogares del Perú por su frescura, su sabor directo y lo simple de su preparación. Esta receta resalta por el toque cítrico del limón, el punto exacto de sal y la combinación con ají fresco que le otorga ese golpe de sabor tan propio de la cocina local. Su receta fácil permite que cualquier persona lo incluya en su menú del día sin complicaciones ni procesos largos. Por ello, el ceviche peruano es el menú del día 20 de noviembre.
Varios chef aseguran que el secreto se encuentra sobre la proporción correcta entre limón, sal y ají, sin olvidar el tiempo exacto de reposo. Este plato se disfruta en Lima y en regiones, donde se emplean limones de distintas zonas y versiones con pescados de temporada.
Ingredientes para preparar ceviche clásico peruano
La receta no exige productos difíciles ni técnicas complejas. Con esta lista se cubren cuatro porciones ideales para un almuerzo fresco.
- 600 g de pescado blanco (corvina, charella o similar)
- 10 limones frescos
- 1 cebolla morada en tiras finas
- 1 ají limo picado
- 1 cucharadita de sal
- ½ cucharadita de pimienta
- 1 cucharadita de ajo molido
- 1 cubito de hielo
- Culantro picado
- Yuca o camote sancochado
- Choclo desgranado
Receta paso a paso del ceviche clásico peruano
Cada etapa permite obtener un ceviche fresco, firme y con la sazón precisa. El orden influye en el resultado final.
Cortar y sazonar el pescado
El pescado se corta en cubos medianos. Luego se pasa a un bol frío con el hielo, la sal, la pimienta y el ajo. Se mezcla para que el pescado suelte su jugo natural y tome fuerza en sabor.
Incorporar el ají y el limón
Se suma el ají limo picado. Luego se exprime el limón sin presionar en exceso para evitar el amargor de la cáscara. El jugo cubre el pescado por completo.
Integrar la cebolla
Las tiras de cebolla se suman en ese momento para que tomen parte del jugo cítrico sin perder textura.
Reposo breve
El ceviche descansa solo unos minutos. Ese lapso permite que el limón cocine el pescado sin que pierda consistencia.
Servido final
Se pasa todo a un plato hondo. Se suma culantro picado y se acompaña con choclo, yuca o camote.
Consejos para un ceviche clásico perfecto
Pequeños detalles cambian el resultado final. Esto recomiendan expertos en cocina peruana:
- El limón debe ser fresco y exprimido sin presión extrema.
- El hielo conserva firme el pescado hasta el momento del servido.
- El ají limo eleva el sabor si se usa con semillas retiradas para controlar el picante.
- El reposo corto evita que el pescado quede muy opaco.
- El tipo de pescado influye en la textura final. Uno firme ofrece un resultado superior.