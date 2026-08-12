Reniec ofrecerá DNI gratuito en Lima Metropolitana este 15 de agosto: revisa horarios, distritos y requisitos
El organismo busca facilitar los servicios registrales a los ciudadanos que enfrentan mayores dificultades para acudir a una agencia. Conoce los detalles de la campaña para evaluar si puedes ser uno de los beneficiados.
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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que este sábado 15 de agosto realizará una campaña gratuita para tramitar el Documento Nacional de Identidad (DNI) en Lima Metropolitana. Los distritos que serán beneficiados con esta iniciativa son Cercado de Lima, San Martín de Porres e Independencia.
La medida busca facilitar el acceso al derecho a la identidad y acercar los servicios registrales a los ciudadanos que enfrentan mayores dificultades para acudir a una agencia. Además, se produce en un contexto de creciente demanda de trámites de DNI debido a la proximidad de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
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Lugar, horario y beneficiados de la campaña de DNI gratuito del Reniec
La campaña del Reniec se desarrollará en el Local Comunal de Mirones Bajos, en Cercado de Lima, y está dirigida a residentes de la zona, así como de los distritos aledaños como San Martín de Porres y Independencia.
La atención, que será desde las 9.00 a. m. hasta la 1.00 p. m., está dirigida a los siguientes grupos de ciudadanos:
- Menores de 0 a 17 años
- Adultos mayores de 60 años o más
- Personas con discapacidad
Reniec atenderá los sábados
El 11 de agosto, el organismo informó que retomará su atención durante los próximos sábados hasta las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se desarrollarán el 4 de octubre. La medida busca que los ciudadanos tengan una opción adicional para tramitar su Documento Nacional de Identidad (DNI) y se encuentren identificados antes y después de los comicios.