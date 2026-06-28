La Policía Nacional del Perú captura a dos sospechosos del asesinato de José Antonio Pérez Ferreyros, destacado bailarín de marinera, hallado sin vida en su hogar en Independencia. | Composición LR

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La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a dos presuntos implicados en el asesinato de José Antonio Pérez Ferreyros, reconocido multicampeón nacional de marinera, hallado sin vida en su vivienda del distrito de Independencia. Las investigaciones revelan que detrás del crimen hubo un plan de robo ejecutado por personas de su entorno.

José Antonio Pérez, conocido cariñosamente como 'Toñito', de 53 años, era una figura destacada en el mundo de la marinera, especialmente en la categoría máster. Familiares, amigos y alumnos lo recuerdan no solo por su talento artístico, sino por su generosidad y solidaridad con quienes lo rodeaban.

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Hipótesis PNP

Según la reconstrucción policial, la madrugada del lunes 22 de junio fue la última vez que se le vio con vida. Tras participar en un partido de fútbol, el bailarín llegó a su vivienda acompañado de amigos. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que se despidió de ellos e ingresó a descansar.

Sin embargo, al no responder llamadas ni mensajes durante los días siguientes, sus familiares comenzaron a preocuparse. El miércoles decidieron ingresar a la vivienda y encontraron su cuerpo tendido sobre la cama, con evidentes signos de violencia y estrangulamiento.

La División de Homicidios de la Dirincri analizó las cámaras de seguridad y logró identificar a los responsables. A las 4.24 a. m., uno de los implicados fue captado saliendo del inmueble con mochilas que contenían pertenencias de la víctima, entre ellas su celular, ropa, un micrófono y hasta el router de internet.

Detienen a dos extranjeros

La PNP identificó como autor intelectual a Sebastián Giobanny González Cardona, alias 'Jamby', con antecedentes por tráfico de drogas y explotación sexual, y presuntamente vinculado a remanentes de la organización criminal Tren de Aragua.

De acuerdo con las investigaciones, González Cardona se hacía pasar por indigente en la zona y solía recibir alimentos de la propia víctima, aprovechando la confianza que este le brindaba para planificar el robo.

El autor material fue identificado como Elvis Castrillo Guerra, alias 'Versa', quien confesó haber estrangulado a Pérez Ferreyros al encontrar resistencia durante el asalto.

Uno de los detalles que más ha impactado a la familia es que alias 'Jamby' asistió al velorio del bailarín fingiendo pesar para evitar levantar sospechas y seguir de cerca el avance de las investigaciones.

El crimen ha causado profunda indignación en el entorno cultural y vecinal de Independencia. Mientras sus alumnos y familiares despiden a 'Toñito' entre pañuelos y pasos de marinera, exigen que las autoridades apliquen la máxima sanción contra los responsables.