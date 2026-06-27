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Tío Fritz: atacan a hombre en la puerta del negocio de conocido empresario en Cercado de Lima

Andrés Meza, amigo del empresario, fue sorprendido por un delincuente mientras revisaba su celular fuera del establecimiento. La PNP no descarta un posible caso de extorsión.

Atacan a hombre en la puerta de local del empresario Tío Fritz
Atacan a hombre en la puerta de local del empresario Tío Fritz | Composición LR / Difusión
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Un hombre fue atacado a balazos por un sujeto cuando se encontraba en los exteriores del negocio de zapatillas del empresario Fritz Durand Falcón, conocido como el Tío Fritz, en la cuadra dos de la avenida Grau, en el Cercado de Lima. El atentado se registró alrededor de las 10.52 p. m. del viernes 26 de junio.

En imágenes de las cámaras de seguridad de la zona se observa que dos personas llegaron a bordo de una motocicleta. Uno de ellos descendió y disparó contra la víctima, que se encontraba revisando su celular, recostada sobre una camioneta estacionada fuera del establecimiento.

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Herido fue derivado a hospital

Tras el ataque, el hombre quedó tendido en el lugar. Según información preliminar, el herido, identificado como Andrés Meza Echajalla, amigo del Tío Fritz, fue trasladado al Hospital Nacional Dos de Mayo y se encuentra fuera de peligro.

Agentes de la Policía Nacional (PNP) y peritos de Criminalística llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. Luego de acordonar la zona, encontraron un casquillo de bala.

No se descarta una presunta extorsión

La PNP no descartó que el ataque esté relacionado con un presunto caso de extorsión debido a las amenazas que el establecimiento, dedicado a la venta de ropa y zapatillas, habría recibido anteriormente.

Uno de esos hechos ocurrió en mayo de 2025, cuando un desconocido ingresó al negocio y lanzó una granada tipo piña. Si bien el artefacto no llegó a detonar, el acto generó alarma entre los propietarios y las personas que se encontraban dentro del local.

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