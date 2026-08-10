¡A abrigarse! Senamhi pronostica lloviznas en Lima y nieve en la sierra centro y sur para las próximas 48 horas

Asimismo, se pronostican nevadas en localidades de la sierra centro y sur por encima de los 4,000 metros sobre el nivel del mar. | Foto: Andina/Senamhi/Composición LR

Asimismo, se pronostican nevadas en localidades de la sierra centro y sur por encima de los 4,000 metros sobre el nivel del mar. | Foto: Andina/Senamhi/Composición LR

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó lloviznas de ligera a moderada intensidad en la costa centro y sur para este lunes 10 y martes 11 de agosto. Las condiciones estarán acompañadas por un incremento de la velocidad del viento, además de nubosidad, niebla y neblina en zonas cercanas al litoral.

El pronóstico también contempla nevadas en sectores de la sierra centro y sur ubicados por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Estas precipitaciones podrán presentarse junto con granizo, aguanieve y lluvia, además de descargas eléctricas y ráfagas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora.

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¿Qué zonas de Lima y la costa tendrán lloviznas este lunes y martes?

Para este lunes, el Senamhi prevé acumulados de llovizna cercanos a 1,5 mm por día en la costa de Áncash y Lima, mientras que en Ica alcanzarían alrededor de 1 mm/día y en Arequipa llegarían aproximadamente a 2 mm/día.

Las zonas consideradas en el pronóstico comprenden las provincias de Casma y Huarmey, en Áncash; Caravelí, en Arequipa; Chincha, Nasca, Pisco e Ica, en Ica; y Barranca, Cañete, Huaral y Huaura, en Lima. El Callao también está incluido. La presencia de niebla y neblina será más probable durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana.

¿Dónde se esperan nevadas en la sierra centro y sur?

Las nevadas se presentarán principalmente en localidades altoandinas situadas sobre los 4.000 m s. n. m. Durante este lunes se estiman acumulados de nieve cercanos a 5 centímetros en sectores de la sierra sur. Las precipitaciones estarán acompañadas por posibles episodios de granizo, aguanieve y lluvia.

El aviso comprende zonas de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Puno y Tacna. Entre las provincias mencionadas figuran Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Caylloma, Condesuyos, Cangallo, Lucanas, Espinar, Huancavelica, Mariscal Nieto, Azángaro, Lampa, Candarave y Tarata, entre otras.