María Pía Copello se entera en vivo de accidente que su hija sufrió y tiene impensada reacción: "Voy a mandar a..."

María Pía se enteró del accidente de su hija en la transmisión de su podcast el lunes 10 de agosto. | Foto: composición LR/+QTV/Instagram

María Pía se enteró del accidente de su hija en la transmisión de su podcast el lunes 10 de agosto. | Foto: composición LR/+QTV/Instagram

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María Pía Copello recibió una noticia inesperada en plena transmisión de su podcast. Mientras compartía micrófonos con sus compañeros de Sin más que decir, la conductora se enteró de que la menor de sus tres hijos, fruto de su matrimonio con el empresario Samuel Dyer, había sufrido un accidente en la escuela.

El aviso generó preocupación inmediata entre sus seguidores y también entre las figuras presentes en el programa. La situación abrió interrogantes sobre la salud de la niña, mientras la reacción de Pía en vivo se convirtió en tema de conversación.

María Pía se entera en vivo de accidente de su hija menor

Todo comenzó con una llamada de una trabajadora de la presentadora. Copello enlazó la comunicación al programa y pidió que relatara en vivo lo ocurrido con su hija. Fue entonces cuando la mujer compartió: “Se cayó de la escalera”.

La revelación provocó silencio en el set de ‘Sin más que decir’, mientras la expresión de la empresaria cambiaba visiblemente. En ese escenario, su trabajadora explicó cómo se encontraba la menor y el grado de su lesión. “Se dobló el tobillo izquierdo. Está un poquito inflamado, pero le duele mucho. Ya le hemos puesto vendaje, pero al caminar le duele”, manifestó.

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En ese momento, Luciana Roy, una de las conductoras del podcast, parecía sugerir que Copello se retirara para acudir a su hija. Sin embargo, la presentadora le indicó a su trabajadora que enviaría a un conductor para recogerla. “Ya, entonces voy a mandar a recogerla ahorita”, aseguró.

Posteriormente, la empresaria pidió hablar directamente con su hija por teléfono y le preguntó qué había sucedido. La menor respondió: “Mami, me caí de las escaleras. No me duele tanto, pero está hinchado”.

En ese contexto, Copello le confirmó que mandaría a recogerla, aunque la niña se negó y aseguró que ya le habían colocado vendas, reiterando que no quería regresar a casa.

La reacción de María Pía Copello y su decisión de continuar en el podcast tras el accidente de su hija generaron comentarios en redes sociales. Mientras algunos usuarios destacaron la calma con la que manejó la situación en plena transmisión, otros cuestionaron que la menor no debía decidir frente a ese escenario y señalaron que, en su lugar, habrían acudido de inmediato al encuentro con su hijo.