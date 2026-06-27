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Camioneta cae al río Rímac tras violento choque cerca de Puente Nuevo y deja cuatro heridos en SJL

Cuatro integrantes de una familia viajaban en el vehículo afectado y tuvieron que ser trasladados a una clínica local. La unidad fue retirada del río con la ayuda de una grúa.

Camioneta cayó al río Rímac y dejó a 4 personas heridas.
Camioneta cayó al río Rímac y dejó a 4 personas heridas. | Composición LR / Difusión
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Cuatro personas resultaron heridas luego de que la camioneta en la que viajaban cayera a la ladera del río Rímac tras un violento accidente ocurrido la madrugada del sábado 27 de junio, a pocos metros del paradero Puente Nuevo, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Según testigos, el vehículo gris impactó previamente contra un automóvil blanco en la intersección de las avenidas Pirámide del Sol y Malecón Checa. A raíz del choque, la unidad perdió el control, rompió la reja de protección del puente y terminó dentro del cauce.

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Heridos fueron evacuados

En el vehículo afectado viajaban cuatro integrantes de una familia, entre ellos un menor. Todos fueron trasladados a una clínica y se encuentran estables. En tanto, los ocupantes de la camioneta impactada fueron evacuados al Hospital Hipólito Unanue, en El Agustino.

Efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar del accidente para realizar las diligencias correspondientes. Posteriormente, la unidad que cayó al río fue retirada con la ayuda de una grúa.

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