Camioneta cayó al río Rímac y dejó a 4 personas heridas. | Composición LR / Difusión

Camioneta cayó al río Rímac y dejó a 4 personas heridas. | Composición LR / Difusión

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Cuatro personas resultaron heridas luego de que la camioneta en la que viajaban cayera a la ladera del río Rímac tras un violento accidente ocurrido la madrugada del sábado 27 de junio, a pocos metros del paradero Puente Nuevo, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Según testigos, el vehículo gris impactó previamente contra un automóvil blanco en la intersección de las avenidas Pirámide del Sol y Malecón Checa. A raíz del choque, la unidad perdió el control, rompió la reja de protección del puente y terminó dentro del cauce.

TE RECOMENDAMOS ¿ROSPIGLIOSI SENADOR?¿LÓPEZ ALIAGA SE LIBRA DEL CONGRESO? LUCIANO LÓPEZ LO EXPLICA TODO | ARDE TROYA

Heridos fueron evacuados

En el vehículo afectado viajaban cuatro integrantes de una familia, entre ellos un menor. Todos fueron trasladados a una clínica y se encuentran estables. En tanto, los ocupantes de la camioneta impactada fueron evacuados al Hospital Hipólito Unanue, en El Agustino.

Efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar del accidente para realizar las diligencias correspondientes. Posteriormente, la unidad que cayó al río fue retirada con la ayuda de una grúa.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.