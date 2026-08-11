Piden vuelo humanitario para evacuar a niños awajún con tumores, hernias y otros males en Amazonas

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Un grupo de 15 niños del pueblo awajún del distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui (Amazonas) necesita apoyo para llegar a Lima y tratarse los tumores, hernias y otras enfermedades que padecen y no pueden ser atendidas en su localidad por falta de recursos y especialistas.

La situación fue alertada por el activista awajún Euner Kajekui, quien solicitó que la Municipalidad Distrital de El Cenepagestione con el Ministerio de Defensa (Mindef) y el Ministerio de Salud (Minsa) un vuelo humanitario para que los menores puedan ser trasladados a la capital y sean atendidos en el Instituto Nacional de Salud del Niño, en San Borja.

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Niños cuentan con SIS, pero no hay tecnología en la zona

Según relató Kajekui a La República, algunos de los menores están ubicados en comunidades fronterizas con Ecuador y otros están más cerca de la capital del distrito. Ellos contarían con el Seguro Integral de Salud (SIS), pero sus males no son atendidos por falta de equipos tecnológicos y especialistas en la zona.

El joven señaló que las madres de estos infantes caminan hasta 8 horas y navegan días en algunas embarcaciones como peque-peque y chalupa para buscar ayuda, pero no logran conseguir que se inicie con el tratamiento de sus pequeños.

Piden coordinación de los diferentes niveles de gobierno

Esta no es la primera vez que la infancia awajún enfrenta el abandono del sistema de salud público. Antes otro grupo de menores tuvo que ser trasladado también a la capital para ser atendido tras la insistencia y el pedido de sus familiares. En otra ocasión, un grupo fue diagnosticado durante una campaña de salud impulsada por autoridades, pero el viaje a Lima nunca se concretó.

Kajekui espera que esta última situación no se repita y pide —como integrante del pueblo awajún— que el caso sea acogido por la municipalidad de su distrito para la coordinación respectiva con el gobierno central. “Nacer en una comunidad fronteriza no puede ser una sentencia. La niñez indígena merece crecer, estudiar y sanar”, afirmó.

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