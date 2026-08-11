HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

JNJ rechaza posible suspensión de sus miembros y asegura que el CAL "carece de competencia" en sus funciones

La controversia surgió a raíz de las decisiones de cinco integrantes de la Junta sobre la reincorporación de Patricia Benavides y el pedido para que la Policía empleara la fuerza pública, hechos que son evaluados por el Consejo de Ética del gremio.

JNJ señaló que el CAL "carece de competencia" | Composición: LR.
JNJ señaló que el CAL "carece de competencia" | Composición: LR.
Escuchar
Resumen
Compartir

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) rechazó el pedido del Colegio de Abogados de Lima (CAL) para suspender durante seis meses la habilitación profesional de cinco de sus integrantes. El organismo sostuvo que el CAL no tiene competencia para sancionar a miembros de la JNJ por actuaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones constitucionales.

Únete a nuestro canal de política y economía

La JNJ también señaló que los cinco integrantes cuestionados renunciaron al Colegio de Abogados de Lima debido al rumbo político que, según afirmaron, ha tomado la institución. Sin embargo, el CAL no aceptó sus renuncias. Por ello, la JNJ considera que el gremio no puede ejercer potestad disciplinaria sobre personas que expresaron su voluntad de desafiliarse.

TE RECOMENDAMOS

FUJIMORISMO Y SUS CONTRADICCIONES + TERREMOTO EN COLOMBIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Fernando Rospigliosi denuncia ante la JNJ a 3 jueces que inaplicaron la Ley de Lesa Humanidad

lr.pe

Además, la JNJ cuestionó la base legal del procedimiento iniciado por el CAL. Según el organismo, el Código de Ética utilizado para sustentar la sanción tendría una vigencia discutible, debido a que su propia norma establece que debía entrar en vigor tras ser publicada en el diario oficial El Peruano, algo que no habría sido acreditado.

El conflicto está relacionado con las decisiones de los integrantes de la JNJ sobre la reincorporación de la fiscal suprema Patricia Benavides. La JNJ sostiene que una discrepancia con sus decisiones no puede convertirse en una sanción gremial ni utilizarse como instrumento de presión contra un organismo constitucional autónomo.

PUEDES VER: Fiscalía investiga a Rafael López Aliaga por delitos electorales y ataques a los jefes de la ONPE y el JNE

lr.pe

CAL evaluará suspensión de miembros de la JNJ

El Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima analizará este miércoles 12 de agosto, desde las 5.00 p. m., la solicitud para suspender a cinco integrantes de la Junta Nacional de Justicia, quienes son señalados por presuntas infracciones éticas cometidas durante el ejercicio de su profesión.

PUEDES VER: Cámara del Senado: Fujimorismo presidirá la Comisión de Constitución y Renovación Popular Justicia y Derechos Humanos

lr.pe

La medida cautelar fue promovida por el Instituto de Defensa Legal y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos contra Gino Ríos Patio, María Teresa Cabrera, Jaime de la Puente, Germán Serkovic Gonzáles y Cayo Galindo Sandoval. La denuncia sostiene que los abogados incurrieron en tres hechos ocurridos en julio del año pasado. Entre ellos, se encuentra el pedido para restituir a Patricia Benavides como Fiscal de la Nación, pese a que Delia Espinoza ejercía entonces dicho cargo, así como la solicitud al comandante general de la Policía Nacional para emplear la fuerza pública, conducta que los denunciantes consideran propia de un gobierno de facto.

Los denunciados también son cuestionados por un presunto incumplimiento de su deber de transparencia. Según la acusación, estas acciones habrían vulnerado disposiciones del Código de Ética relacionadas con el respeto a la ley, la probidad y la integridad profesional. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos calificó el caso como paradigmático por la gravedad de los hechos, que incluso motivaron un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y advirtió que este tipo de actuaciones afectan la confianza ciudadana en la profesión legal y la defensa del sistema democrático.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Masacre de Castro Castro: Rospigliosi denuncia ante la JNJ a 3 jueces que inaplicaron la Ley de Lesa Humanidad

Masacre de Castro Castro: Rospigliosi denuncia ante la JNJ a 3 jueces que inaplicaron la Ley de Lesa Humanidad

LEER MÁS
CAL evaluará suspensión de cinco miembros de la JNJ por faltas éticas

CAL evaluará suspensión de cinco miembros de la JNJ por faltas éticas

LEER MÁS
Fernando Rospigliosi denuncia a fiscal por investigar al general Rivero Lazo por crímenes de lesa humanidad

Fernando Rospigliosi denuncia a fiscal por investigar al general Rivero Lazo por crímenes de lesa humanidad

LEER MÁS
Experiencia laboral de Keiko Fujimori

Experiencia laboral de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

LEER MÁS
Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Masacre de Castro Castro: Rospigliosi denuncia ante la JNJ a 3 jueces que inaplicaron la Ley de Lesa Humanidad

Masacre de Castro Castro: Rospigliosi denuncia ante la JNJ a 3 jueces que inaplicaron la Ley de Lesa Humanidad

LEER MÁS
Fiscalía investiga a Rafael López Aliaga por delitos electorales y ataques a los jefes de la ONPE y el JNE

Fiscalía investiga a Rafael López Aliaga por delitos electorales y ataques a los jefes de la ONPE y el JNE

LEER MÁS
Cámara del Senado: Fujimorismo presidirá la Comisión de Constitución y Renovación Popular Justicia y Derechos Humanos

Cámara del Senado: Fujimorismo presidirá la Comisión de Constitución y Renovación Popular Justicia y Derechos Humanos

LEER MÁS
Fuerza Popular usó dinero del Estado para pagar diplomado a militantes que desaprobadon

Fuerza Popular usó dinero del Estado para pagar diplomado a militantes que desaprobadon

LEER MÁS
Directorio saliente de Petroperú niega haber aprobado acuerdos en su propio beneficio

Directorio saliente de Petroperú niega haber aprobado acuerdos en su propio beneficio

LEER MÁS
Congreso: presentan proyecto de ley para derogar la creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú

Congreso: presentan proyecto de ley para derogar la creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025