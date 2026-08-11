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¿Quieres adoptar un perro o gato rescatado? MML ofrece mascotas en adopción tras salvarlas del comercio ilegal en el Cercado: conoce los requisitos

Para adoptar, los interesados deben cumplir requisitos como ser mayores de edad, presentar identificación y demostrar responsabilidad y capacidad económica para el cuidado de la mascota.

Desde su apertura en noviembre de 2024, el centro ofrece alimentos, protección y atención veterinaria a los animales recuperados.
Desde su apertura en noviembre de 2024, el centro ofrece alimentos, protección y atención veterinaria a los animales recuperados. | Foto: difusión
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Cerca de 250 perros y gatos rescatados de la venta ilegal de mascotas encontraron un hogar definitivo mediante el Centro de Adopciones del Club Metropolitano Huáscar, en Villa El Salvador. El espacio, implementado por el Servicio de Parques de Lima (SERPAR) desde noviembre de 2024, recibe a los animales recuperados durante operativos de fiscalización y les brinda cuidados hasta concretar una adopción responsable.

Las mascotas reciben alimentación, protección y atención veterinaria durante su permanencia en el centro. Además, el programa de la Municipalidad Metropolitana de Lima promueve la tenencia responsable mediante talleres, charlas y campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía.

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Centro de Adopciones de Serpar recibe a perros y gatos rescatados

El establecimiento atiende a los animales recuperados durante las intervenciones de la Gerencia de Fiscalización y Control. Como parte de este proceso, los perros y gatos pasan por evaluaciones médicas y, cuando corresponde, periodos de cuarentena antes de quedar disponibles para una familia adoptante.

Recientemente, 12 cachorros rescatados durante acciones de fiscalización en el jirón Ayacucho ingresaron al Centro de Adopciones. Los animales fueron sometidos a una evaluación integral para determinar sus condiciones de salud y garantizar su recuperación antes de continuar con el proceso de adopción.

El acompañamiento también se mantiene después de que las mascotas llegan a sus nuevos hogares. Algunos tutores recurren a las veterinarias solidarias, donde pueden acceder a controles, vacunas y atención a costos sociales. Esto permite realizar un seguimiento de la adaptación y bienestar de los animales.

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¿Cuáles son los requisitos para adoptar un perro o gato?

Las personas interesadas en adoptar una de las mascotas rescatadas deben cumplir con una serie de condiciones establecidas para acreditar su responsabilidad y capacidad de cuidado. Los requisitos son:

  • Ser mayor de edad y presentar una copia del DNI.
  • Entregar una copia de un recibo de luz o agua.
  • Firmar un acta de responsabilidad, mediante la cual se comprometen a brindar condiciones adecuadas para la mascota.
  • Presentar antecedentes penales y policiales.
  • Mostrar las tres últimas boletas de pago para acreditar solvencia económica.
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