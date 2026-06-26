Sicario finge ser pasajero y balea a chofer de bus de 'La Roma' en Callao: paralizan sus operaciones

La violencia en el transporte público se intensifica en el Callao con un ataque a un bus del Consorcio Roma, donde un pasajero que fingió serlo disparó al chofer. | Latina

La violencia en el transporte público se intensifica en el Callao con un ataque a un bus del Consorcio Roma, donde un pasajero que fingió serlo disparó al chofer. | Latina

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La violencia contra el transporte público sumó un nuevo episodio en el Callao. Un bus de la empresa Consorcio Roma fue atacado a balazos la madrugada del viernes 26 de junio mientras circulaba con pasajeros a bordo por la avenida Néstor Gambetta, a la altura del paradero conocido como 'Grifo', en Ventanilla. En respuesta, hoy buses de las rutas A y B no saldrán a laborar por temor a otro atentado.

Según testigos, dos sujetos que se movilizaban en motocicleta interceptaron la unidad. Uno de ellos descendió y fingió ser pasajero para que el conductor le abriera la puerta. Aprovechando ese momento, sacó un arma y disparó varias veces directamente contra la cabina del chofer, lo que desató pánico entre los ocupantes.

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Pasajeros fueron testigos del ataque

Los pasajeros se lanzaron al piso para evitar ser alcanzados por los proyectiles, mientras el atacante escapaba junto a su cómplice con rumbo desconocido. Pese a la gravedad del atentado, no se reportaron heridos. El conductor, principal objetivo, salió ileso, aunque quedó en estado de shock.

Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía Nacional, quienes cercaron la zona e iniciaron las diligencias correspondientes. En la carrocería de la unidad quedaron al menos tres impactos de bala, evidencia del atentado perpetrado a plena ruta y con decenas de usuarios expuestos.

Hipótesis de extorsión

Las primeras hipótesis apuntan a un posible caso de extorsión contra la empresa de transporte, que cubre la ruta entre San Juan de Lurigancho y Ventanilla. Este sector ha sido uno de los más golpeados por bandas criminales que exigen pagos a cambio de permitir la circulación de unidades.

El atentado vuelve a poner en debate la crisis de inseguridad que enfrenta el primer puerto y la vulnerabilidad del transporte público frente al avance de organizaciones dedicadas al cobro de cupos. Mientras las investigaciones continúan, vecinos y pasajeros exigen mayor presencia policial en una de las vías más transitadas del Callao.

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