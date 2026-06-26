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Nuevo cierre de vías en Lima: MML aplicará restricción vehicular este sábado 27 de junio por marcha

La comuna confirmó que la medida empezará a regir desde las 00.00 horas del sábado 27 de junio ante el anuncio de nuevas movilizaciones en el centro de la capital.

Restricción vehicular en el Centro de Lima
Restricción vehicular en el Centro de Lima | Foto: ANDINA/ Luis Iparraguirre
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La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) dispuso la restricción vehicular temporal en vías que dan acceso al Centro Histórico de la capital. La medida se aplicará desde las 00.00 horas del sábado 27 de junio ante el anuncio de movilizaciones que podrían afectar el orden público y el patrimonio cultural, informó la comuna.

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