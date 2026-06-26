Las víctimas se encontraban compartiendo dentro de una vivienda. | Composición LR | Latina

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La violencia vuelve a golpear Lima durante la madrugada de este viernes. Un sicario, aún no identificado, asesinó a balazos a dos mujeres e hirió de gravedad a dos hombres tras irrumpir en una quinta llamada El Diablo, ubicada en la cuadra 7 del jirón Amazonas, en la zona de Barrios Altos, en el Cercado de Lima.

De acuerdo con testigos, las cuatro víctimas se encontraban reunidas dentro del inmueble cuando un sujeto armado ingresó al lugar y, sin mediar palabra, abrió fuego a quemarropa contra los presentes. Las dos mujeres fallecieron en la escena debido a la gravedad de sus heridas, mientras que los dos hombres fueron trasladados de emergencia al Hospital Nacional Dos de Mayo, donde permanecen internados con pronóstico reservado.

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Policía investiga móvil del crimen

Tras perpetrar el ataque, el sicario escapó a bordo de una motocicleta conducida por un cómplice, con rumbo aún desconocido. Efectivos de la Comisaría PNP San Andrés llegaron hasta la quinta para acordonar la zona e iniciar las diligencias correspondientes junto con los peritos de criminalística y el Ministerio Público.

Según fuentes policiales, los investigadores manejan diversas hipótesis sobre el ataque. Entre ellas, no se descarta que se trate de un ajuste de cuentas o de un atentado relacionado con disputas entre organizaciones criminales vinculadas a la venta de drogas. No obstante, las autoridades precisaron que todas las líneas de investigación permanecen abiertas.

Hasta el cierre de esta edición, la identidad de las dos mujeres fallecidas y la de los heridos no había sido confirmada oficialmente.

Ataque ocurre durante el estado de emergencia

El crimen se registró en medio del estado de emergencia vigente en Lima Metropolitana y el Callao, medida que el Gobierno prorrogó recientemente por 60 días con el objetivo de enfrentar el incremento de la criminalidad.

Pese a la presencia de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional, los ataques armados y homicidios continúan en distintos distritos de la capital, lo que genera preocupación entre los vecinos y cuestionamientos sobre la efectividad de las medidas adoptadas para combatir la inseguridad ciudadana.

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