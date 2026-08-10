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Naldy Saldaña muestra chats con compañeras de La Bella Luz que evidenciarían su conocimiento sobre el acoso que sufría

Las compañeras de Naldy Saldaña negaron conocimiento de acoso, pero la joven las contradice a través de su abogado mostrando mensajes comprometedores.

Naldy Saldaña y compañeras de La Bella Luz
Naldy Saldaña y compañeras de La Bella Luz
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Tras la controversial conferencia donde las integrantes de La Bella Luz negaron haber respaldado el acoso cometido por el director César Chávez hacia Naldy Saldaña, el abogado de la cantante apareció en 'Día D' dispuesto a desmentirlas y mostrar mensajes incriminatorios que podrían ponerlas bajo investigación.

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Las pruebas de Naldy Saldaña

Luego de que Mackeily Luján, Ariana González y Anely Dávila, las colegas de Naldy en La Bella Luz, negaran con lágrimas en rueda de prensa tener conocimiento de los hechos inadecuados, Naldy rompió el silencio por medio de su defensor legal.

"Estoy impactada y molesta por las pruebas", "Nunca supe lo que sucedía", "Mientras estuve en el grupo, desconocía los eventos revelados", afirmaron mientras eran señaladas de encubrir silenciosamente los acosos.

El abogado de la artista hizo una declaración contundente en 'Día D', avisando sobre evidencias contundentes que podrían desenmascararlas, lo que puso en juego la sinceridad de sus lágrimas al defenderse.

Los mensajes telefónicos que entregará Saldaña exponen el calvario vivido bajo el acoso de César Chávez, y las excompañeras deberían declarar como parte del proceso. Si niegan esto, enfrentarían serias repercusiones.

"Las testigos tenemos WhatsApp, conversaciones, lo escucharemos. Todo viene de nuestra parte representada (…) Ese es el asunto, contamos con pruebas y las integrantes de ‘La Bella Luz’ deberán responder. Si niegan dichas pruebas, sería un delito. Conversaciones donde Naldy les informaba de los eventos ocurridos, es lo que hemos reunido. Solicitamos una ampliación, claro, las integrantes eran conscientes. Las pruebas me llegan mañana", afirmó sin titubear.

El abogado también aclaró que, si Óscar Custodio intentara eliminar las imágenes del acoso, enfrentaría acusaciones de encubrimiento que podrían costarle entre dos y cuatro años de cárcel, agravándose a seis años si se descubre que colaboró en el encubrimiento.

Cabe mencionar que La Bella Luz ha vuelto a los escenarios en Tarapoto, donde los asistentes les brindaron su apoyo.

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