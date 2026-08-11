"Momento de mucho dolor": misiones de rescate se intensifican en Colombia tras terremoto que deja al menos 240 muertos

Aún se realizan rescates en el Hospital Universitario del Valle en Cali, donde siete personas fueron encontradas con vida. Foto: AFP.

Aún se realizan rescates en el Hospital Universitario del Valle en Cali, donde siete personas fueron encontradas con vida. Foto: AFP.

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Las labores de rescate se intensificaron este martes en Colombia para encontrar sobrevivientes del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país el lunes 10 de agosto a las 7.34 a. m. y dejó al menos 240 muertos, más de 1.300 heridos y decenas de edificaciones colapsadas, de acuerdo con el balance consignado en los reportes de la emergencia.

Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, entre las principales ciudades del occidente colombiano, concentran parte de las escenas más dramáticas provocadas por el movimiento telúrico. Socorristas, bomberos, militares y voluntarios trabajan entre los escombros con herramientas básicas y cadenas humanas, mientras familiares esperan noticias de las personas que continúan atrapadas.

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"Es un momento de mucho dolor. Es una prueba que no nos esperábamos. Pero si trabajamos unidos, estoy seguro de que saldremos de esta", afirmó el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien describió las primeras horas posteriores al sismo como "una noche muy dura, una pesadilla".

En esta misma ciudad, más de 24 horas después del terremoto, uno de los operativos que concentró la atención es el rescate de Diana Lucía, una mujer atrapada en los restos de las Torres de Brisas del Limonar, en el sector de Capri, según RCN.

"Colombianos, ella es Diana. Estamos muy cerca de rescatarla", escribió el alcalde, quien agradeció a los rescatistas. "Todas sus oraciones con ella y con todas las víctimas que estamos buscando. Gracias a los rescatistas que están luchando por ella y por todos. ¡No descansaremos hasta lograrlo! #TodosSomosCali".

Cadenas humanas entre los escombros

En Pereira, una de las ciudades más afectadas, los voluntarios buscan sobrevivientes frente a la plaza principal. Juana Marín, de 25 años y participante en las labores, explicó a AFP: "Estamos intentando sacar los escombros porque acá estaban todos los vendedores de lotería".

En Quibdó, capital del Chocó, Wilmer Cuesta, estudiante de derecho que se sumó al operativo, relató la desesperación de los habitantes durante el terremoto: "Yo veía que la gente salía desnuda, la gente se tiraba de sus casas (...) desesperada".

Los rescatistas formaron cadenas humanas para retirar los restos con picos y otras herramientas. Periódicamente pedían "silencio" para intentar identificar señales de vida debajo de los escombros. Cabe recordar que el epicentro estuvo cerca de San José del Palmar, en Chocó, una zona con dificultades de acceso debido a los daños registrados en las carreteras, según la Cruz Roja Internacional.

La emergencia también dejó escenas de esperanza. Entre los sobrevivientes rescatados figuran una madre y su hijo de pocos meses, además de una niña que logró salir ilesa de otra estructura colapsada.

Siete personas fueron rescatadas del Hospital Universitario del Valle

Uno de los operativos más complejos se desarrolló en el Hospital Universitario del Valle (HUV) en Cali, donde siete personas fueron encontradas con vida después del colapso parcial de la estructura.

Los equipos concentraron la intervención en los pisos tercero y cuarto y en una bóveda del quinto piso. Para evitar un nuevo derrumbe, los rescatistas descartaron el uso de herramientas de impacto.

Rodrigo Zamorano, asesor de Gestión de Riesgo de la Gobernación del Valle del Cauca, explicó que la prioridad fue atender el punto donde se encontraba el mayor número de personas atrapadas. Según sus declaraciones reveladas por El País, la orientación fue impartida en tiempo real por la gobernadora Dilian Francisca Toro.

El funcionario explicó que la extracción debía ejecutarse con especial cuidado debido a la inestabilidad de la estructura: "En este tipo de extracciones no se pueden utilizar elementos pesados, ni porras, picas u otras herramientas que generen golpes fuertes, porque pueden provocar un nuevo colapso de la estructura".

En el operativo participaron la brigada de emergencias del HUV, personal médico, soldados del Ejército Nacional y organismos de socorro. La Gobernación del Valle del Cauca destacó además la intervención de Bomberos Cali, Defensa Civil y Cruz Roja Valle.

"Hoy estas siete personas están recuperándose. Gracias a Dios y a la experticia de los equipos de la Cruz Roja, la Defensa Civil y todas las organizaciones que participaron en esta operación, logramos ponerlas a salvo", señaló Zamorano.

La tragedia revive el recuerdo del terremoto de 1999, que dejó casi 1.200 muertos en la zona cafetera. Ahora, mientras las autoridades actualizan los balances y los equipos continúan retirando escombros, la prioridad permanece concentrada en encontrar a quienes todavía pueden seguir con vida bajo las estructuras colapsadas.