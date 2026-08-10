HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Corte de luz de hasta 11 horas este martes 11 de agosto: consulta los horarios en Bellavista, Rímac, SMP y SJL

Entre otros distritos, se reportan cortes de luz en San Martín de Porres y Huaral. Se recomienda a los usuarios planificar sus actividades y conocer los horarios específicos de suspensión del servicio eléctrico.

Los cortes de electricidad iniciarán en diferentes horarios, desde las 8:00 a. m. hasta la tarde, afectando a los distritos de Rímac, SMP y SJL, entre otros.
Los cortes de electricidad iniciarán en diferentes horarios, desde las 8:00 a. m. hasta la tarde, afectando a los distritos de Rímac, SMP y SJL, entre otros. | Foto: Andina/Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Este martes 11 de agosto se han programado cortes de luz en distintos sectores de Lima y Huaral, con interrupciones que podrían extenderse hasta por 11 horas, según la información proporcionada. Las zonas afectadas comprenden Bellavista, San Miguel, Independencia, Rímac, Lurigancho-Chosica, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Los Olivos y sectores de Huaral.

Los horarios de suspensión del servicio variarán según el distrito y la zona específica. En algunos sectores, el corte comenzará desde las 8:00 a. m., mientras que en otros se iniciará por la tarde. A continuación, conoce el detalle de las áreas comprendidas en la programación.

TE RECOMENDAMOS

Así fue el PRECISO MOMENTO del TERREMOTO de 7,4 en COLOMBIA #LR

PUEDES VER: Armonía 10: concierto fue interrumpido por balacera en pleno show en Manchay y desata el pánico

lr.pe

Corte de luz este martes 11 de agosto: horarios y zonas afectadas

  • Bellavista: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Afectará la Urb. Bellavista, incluyendo el Jr. Alfonso Ugarte (cuadras 1 y 2), Jr. Nicolás de Piérola (cuadras 4 y 5), Av. 8 de Octubre (manzanas A y B), Av. Colina (manzana A), Av. Grau (cuadras 2 y 3), Av. Guardia Chalaca (cuadras 18 y 20, manzanas B y C), calle Los Heros (cuadras 5, 6 y 7), Fundo Aguilar (manzanas A y C), A.H. Telmo Carbajo III (manzanas A, B y C) y pasaje Zarumilla (cuadras 1 y 2).
  • San Miguel: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. La interrupción comprende la Av. Riva Agüero, esquina con calle Los Tulipanes, y la cuadra 8 de la Av. Riva Agüero, frente a la Universidad Católica.
  • Independencia: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Las zonas incluyen la Urb. Las Violetas, A.H. San Camilo, Av. Los Libertadores, calle Emancipación, calle San Pedro y San Pablo, A.H. Cruz de Mayo y A.H. El Volante, con las manzanas y calles detalladas en la programación.
  • Rímac: de 8:00 a. m. a 7:00 p. m. Comprende el P.J. Los Ángeles, con sectores de las avenidas Las Mercedes y María Parado de Bellido, además de las calles Condorcanqui, Faustino Sánchez Carrión, Francisco de Zela, José Olaya, Los Andes, Los Héroes, Los Incas, Malecón José Gálvez, Mariano Melgar, Mateo Pumacahua y Manuel Pardo.
  • Lurigancho-Chosica: de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. Afectará la Asociación de Vivienda Corazón de Jesús, anexo 8 Jicamarca, en las manzanas A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H, H1, I, I1, J, J1, K, K1, L, L1, M, M1, N, N1, Ñ, Ñ1, O, P, P1, Q, R, R2, T, U, V, W, X, Y y Z.

PUEDES VER: Plaza Vea cerrará horas antes este miércoles 12 de agosto en todo el Perú: tiendas atenderán hasta las 7 p.m.

lr.pe

Estos son los sectores de SMP, SJL, Los Olivos y Huaral

  • San Martín de Porres: de 8:30 a. m. a 5:30 p. m. El corte comprende la Urb. Pro Industrial II Etapa, sector 9, específicamente la calle B, manzanas B y C, además de la cuadra 82 de la Av. Gerardo Unger.
  • San Juan de Lurigancho: de 9:30 a. m. a 4:30 p. m. La zona afectada corresponde al P.J. Cruz de Motupe, grupo 5, en las manzanas B, C, D, E, I, J, K, K5, L y M.
  • Los Olivos: de 1:00 p. m. a 5:00 p. m. La interrupción se concentrará en la Urb. Las Palmeras, incluyendo calle El Amargón (cuadra 40), Av. Calístemo (cuadras 9 y 10), Av. Las Palmeras (cuadras 38, 39 y 40), calle Guandú (cuadra 39), calle Las Fresas (cuadras 9 y 10), calle Tritoma (cuadras 8, 9 y 10), Jr. Helenios (cuadras 8 y 40), calle La Hiedra (cuadra 8), Jr. Las Acacias (cuadra 8) y Jr. Los Amarantos (cuadra 9).
  • Huaral: de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. Están comprendidas la Comunidad Campesina de Ravira, Pacaraos y Viscas, en Pacaraos; Chauca y Santa Cruz, en Santa Cruz de Andamarca; y Pasac y Chisque, en Atavillos Altos.
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Pluz Energía corte de luz de hasta más de 10 horas en Lima y Callao del 5 al 7 de agosto: revisa horarios y zonas afectadas

Pluz Energía corte de luz de hasta más de 10 horas en Lima y Callao del 5 al 7 de agosto: revisa horarios y zonas afectadas

LEER MÁS
Jockey Plaza se mantiene cerrado por falta de luz eléctrica: ¿desde qué hora abrirá el centro comercial?

Jockey Plaza se mantiene cerrado por falta de luz eléctrica: ¿desde qué hora abrirá el centro comercial?

LEER MÁS
Cuba sufre su sexto apagón nacional del año y más de 9 millones de personas permanecen sin electricidad

Cuba sufre su sexto apagón nacional del año y más de 9 millones de personas permanecen sin electricidad

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estos son los 9 distritos más seguros de Lima ante un terremoto, según indica el CISMID

Estos son los 9 distritos más seguros de Lima ante un terremoto, según indica el CISMID

LEER MÁS
FAP alerta presencia de remanentes de explosivos y municiones militares en terreno donde se realizará la multitudinaria misa del papa León XIV en Chiclayo

FAP alerta presencia de remanentes de explosivos y municiones militares en terreno donde se realizará la multitudinaria misa del papa León XIV en Chiclayo

LEER MÁS
Plaza Vea cerrará horas antes este miércoles 12 de agosto en todo el Perú: tiendas atenderán hasta las 7 p.m.

Plaza Vea cerrará horas antes este miércoles 12 de agosto en todo el Perú: tiendas atenderán hasta las 7 p.m.

LEER MÁS
Resultados UNSA del examen de admisión ordinario I fase 2027: link para conocer los resultados por carreras

Resultados UNSA del examen de admisión ordinario I fase 2027: link para conocer los resultados por carreras

LEER MÁS
Presidente del IGP lanza advertencia por silencio sísmico en Perú tras devastador temblor de 7,4 en Colombia: “En algún momento tendrá que ocurrir (un gran terremoto)”

Presidente del IGP lanza advertencia por silencio sísmico en Perú tras devastador temblor de 7,4 en Colombia: “En algún momento tendrá que ocurrir (un gran terremoto)”

LEER MÁS
Niña peruana de 10 años es rescatada en Ecuador: era presunta víctima de trata y matrimonio forzado

Niña peruana de 10 años es rescatada en Ecuador: era presunta víctima de trata y matrimonio forzado

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025