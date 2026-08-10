Corte de luz de hasta 11 horas este martes 11 de agosto: consulta los horarios en Bellavista, Rímac, SMP y SJL

Los cortes de electricidad iniciarán en diferentes horarios, desde las 8:00 a. m. hasta la tarde, afectando a los distritos de Rímac, SMP y SJL, entre otros. | Foto: Andina/Composición LR

Los cortes de electricidad iniciarán en diferentes horarios, desde las 8:00 a. m. hasta la tarde, afectando a los distritos de Rímac, SMP y SJL, entre otros. | Foto: Andina/Composición LR

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Este martes 11 de agosto se han programado cortes de luz en distintos sectores de Lima y Huaral, con interrupciones que podrían extenderse hasta por 11 horas, según la información proporcionada. Las zonas afectadas comprenden Bellavista, San Miguel, Independencia, Rímac, Lurigancho-Chosica, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Los Olivos y sectores de Huaral.

Los horarios de suspensión del servicio variarán según el distrito y la zona específica. En algunos sectores, el corte comenzará desde las 8:00 a. m., mientras que en otros se iniciará por la tarde. A continuación, conoce el detalle de las áreas comprendidas en la programación.

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Corte de luz este martes 11 de agosto: horarios y zonas afectadas

Bellavista: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Afectará la Urb. Bellavista, incluyendo el Jr. Alfonso Ugarte (cuadras 1 y 2), Jr. Nicolás de Piérola (cuadras 4 y 5), Av. 8 de Octubre (manzanas A y B), Av. Colina (manzana A), Av. Grau (cuadras 2 y 3), Av. Guardia Chalaca (cuadras 18 y 20, manzanas B y C), calle Los Heros (cuadras 5, 6 y 7), Fundo Aguilar (manzanas A y C), A.H. Telmo Carbajo III (manzanas A, B y C) y pasaje Zarumilla (cuadras 1 y 2).

de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Afectará la Urb. Bellavista, incluyendo el Jr. Alfonso Ugarte (cuadras 1 y 2), Jr. Nicolás de Piérola (cuadras 4 y 5), Av. 8 de Octubre (manzanas A y B), Av. Colina (manzana A), Av. Grau (cuadras 2 y 3), Av. Guardia Chalaca (cuadras 18 y 20, manzanas B y C), calle Los Heros (cuadras 5, 6 y 7), Fundo Aguilar (manzanas A y C), A.H. Telmo Carbajo III (manzanas A, B y C) y pasaje Zarumilla (cuadras 1 y 2). San Miguel: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. La interrupción comprende la Av. Riva Agüero, esquina con calle Los Tulipanes, y la cuadra 8 de la Av. Riva Agüero, frente a la Universidad Católica.

de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. La interrupción comprende la Av. Riva Agüero, esquina con calle Los Tulipanes, y la cuadra 8 de la Av. Riva Agüero, frente a la Universidad Católica. Independencia: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Las zonas incluyen la Urb. Las Violetas, A.H. San Camilo, Av. Los Libertadores, calle Emancipación, calle San Pedro y San Pablo, A.H. Cruz de Mayo y A.H. El Volante, con las manzanas y calles detalladas en la programación.

de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Las zonas incluyen la Urb. Las Violetas, A.H. San Camilo, Av. Los Libertadores, calle Emancipación, calle San Pedro y San Pablo, A.H. Cruz de Mayo y A.H. El Volante, con las manzanas y calles detalladas en la programación. Rímac: de 8:00 a. m. a 7:00 p. m. Comprende el P.J. Los Ángeles, con sectores de las avenidas Las Mercedes y María Parado de Bellido, además de las calles Condorcanqui, Faustino Sánchez Carrión, Francisco de Zela, José Olaya, Los Andes, Los Héroes, Los Incas, Malecón José Gálvez, Mariano Melgar, Mateo Pumacahua y Manuel Pardo.

de 8:00 a. m. a 7:00 p. m. Comprende el P.J. Los Ángeles, con sectores de las avenidas Las Mercedes y María Parado de Bellido, además de las calles Condorcanqui, Faustino Sánchez Carrión, Francisco de Zela, José Olaya, Los Andes, Los Héroes, Los Incas, Malecón José Gálvez, Mariano Melgar, Mateo Pumacahua y Manuel Pardo. Lurigancho-Chosica: de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. Afectará la Asociación de Vivienda Corazón de Jesús, anexo 8 Jicamarca, en las manzanas A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H, H1, I, I1, J, J1, K, K1, L, L1, M, M1, N, N1, Ñ, Ñ1, O, P, P1, Q, R, R2, T, U, V, W, X, Y y Z.

Estos son los sectores de SMP, SJL, Los Olivos y Huaral