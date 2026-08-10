Corte de luz de hasta 11 horas este martes 11 de agosto: consulta los horarios en Bellavista, Rímac, SMP y SJL
Entre otros distritos, se reportan cortes de luz en San Martín de Porres y Huaral. Se recomienda a los usuarios planificar sus actividades y conocer los horarios específicos de suspensión del servicio eléctrico.
- Las estaciones fantasma del Metropolitano: ampliación norte sigue inconclusa por falta de buses y una adenda estancada
- Corte de agua de hasta 12 horas este martes 11: conoce los horarios y zonas afectadas en Miraflores, SJL, Los Olivos y más
Este martes 11 de agosto se han programado cortes de luz en distintos sectores de Lima y Huaral, con interrupciones que podrían extenderse hasta por 11 horas, según la información proporcionada. Las zonas afectadas comprenden Bellavista, San Miguel, Independencia, Rímac, Lurigancho-Chosica, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Los Olivos y sectores de Huaral.
Los horarios de suspensión del servicio variarán según el distrito y la zona específica. En algunos sectores, el corte comenzará desde las 8:00 a. m., mientras que en otros se iniciará por la tarde. A continuación, conoce el detalle de las áreas comprendidas en la programación.
TE RECOMENDAMOS
Así fue el PRECISO MOMENTO del TERREMOTO de 7,4 en COLOMBIA #LR
PUEDES VER: Armonía 10: concierto fue interrumpido por balacera en pleno show en Manchay y desata el pánico
Corte de luz este martes 11 de agosto: horarios y zonas afectadas
- Bellavista: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Afectará la Urb. Bellavista, incluyendo el Jr. Alfonso Ugarte (cuadras 1 y 2), Jr. Nicolás de Piérola (cuadras 4 y 5), Av. 8 de Octubre (manzanas A y B), Av. Colina (manzana A), Av. Grau (cuadras 2 y 3), Av. Guardia Chalaca (cuadras 18 y 20, manzanas B y C), calle Los Heros (cuadras 5, 6 y 7), Fundo Aguilar (manzanas A y C), A.H. Telmo Carbajo III (manzanas A, B y C) y pasaje Zarumilla (cuadras 1 y 2).
- San Miguel: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. La interrupción comprende la Av. Riva Agüero, esquina con calle Los Tulipanes, y la cuadra 8 de la Av. Riva Agüero, frente a la Universidad Católica.
- Independencia: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Las zonas incluyen la Urb. Las Violetas, A.H. San Camilo, Av. Los Libertadores, calle Emancipación, calle San Pedro y San Pablo, A.H. Cruz de Mayo y A.H. El Volante, con las manzanas y calles detalladas en la programación.
- Rímac: de 8:00 a. m. a 7:00 p. m. Comprende el P.J. Los Ángeles, con sectores de las avenidas Las Mercedes y María Parado de Bellido, además de las calles Condorcanqui, Faustino Sánchez Carrión, Francisco de Zela, José Olaya, Los Andes, Los Héroes, Los Incas, Malecón José Gálvez, Mariano Melgar, Mateo Pumacahua y Manuel Pardo.
- Lurigancho-Chosica: de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. Afectará la Asociación de Vivienda Corazón de Jesús, anexo 8 Jicamarca, en las manzanas A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H, H1, I, I1, J, J1, K, K1, L, L1, M, M1, N, N1, Ñ, Ñ1, O, P, P1, Q, R, R2, T, U, V, W, X, Y y Z.
PUEDES VER: Plaza Vea cerrará horas antes este miércoles 12 de agosto en todo el Perú: tiendas atenderán hasta las 7 p.m.
Estos son los sectores de SMP, SJL, Los Olivos y Huaral
- San Martín de Porres: de 8:30 a. m. a 5:30 p. m. El corte comprende la Urb. Pro Industrial II Etapa, sector 9, específicamente la calle B, manzanas B y C, además de la cuadra 82 de la Av. Gerardo Unger.
- San Juan de Lurigancho: de 9:30 a. m. a 4:30 p. m. La zona afectada corresponde al P.J. Cruz de Motupe, grupo 5, en las manzanas B, C, D, E, I, J, K, K5, L y M.
- Los Olivos: de 1:00 p. m. a 5:00 p. m. La interrupción se concentrará en la Urb. Las Palmeras, incluyendo calle El Amargón (cuadra 40), Av. Calístemo (cuadras 9 y 10), Av. Las Palmeras (cuadras 38, 39 y 40), calle Guandú (cuadra 39), calle Las Fresas (cuadras 9 y 10), calle Tritoma (cuadras 8, 9 y 10), Jr. Helenios (cuadras 8 y 40), calle La Hiedra (cuadra 8), Jr. Las Acacias (cuadra 8) y Jr. Los Amarantos (cuadra 9).
- Huaral: de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. Están comprendidas la Comunidad Campesina de Ravira, Pacaraos y Viscas, en Pacaraos; Chauca y Santa Cruz, en Santa Cruz de Andamarca; y Pasac y Chisque, en Atavillos Altos.