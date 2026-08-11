Perfil laboral: 48% de reclutadores revisa las redes sociales de los candidatos antes de contratarlos

La huella digital también puede convertirse en una referencia para conocer la reputación y el perfil profesional de una persona. | Composición LR/IA

La huella digital también puede convertirse en una referencia para conocer la reputación y el perfil profesional de una persona. | Composición LR/IA

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Las redes sociales personales empiezan a ocupar un lugar cada vez más visible en las decisiones vinculadas al ámbito laboral. Además de la experiencia y la información presentada por los candidatos, sus perfiles públicos son considerados por parte de los especialistas en Recursos Humanos durante los procesos de selección.

El dato corresponde a un estudio elaborado por Bumeran a partir de las respuestas de 3.503 trabajadores y especialistas en Recursos Humanos de Perú, Argentina, Chile, Ecuador y Panamá. El informe analiza cómo el contenido publicado en plataformas personales puede influir en la vida profesional y en la percepción que tienen las organizaciones sobre sus trabajadores.

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Entre los especialistas que revisan las redes sociales de los candidatos, el 52% señala que busca conocer aspectos de su personalidad e intereses, mientras que otro 52% presta atención a la reputación online. Además, el 30% busca identificar posibles conductas controversiales.

El profesionalismo también aparece entre los criterios considerados: 26% de los especialistas señala que revisa las redes con ese objetivo y otro 26% las utiliza para comprobar si la información presentada por el candidato mantiene coherencia con lo que aparece públicamente en sus perfiles.

Trabajadores también modifican su comportamiento en redes

La preocupación no se limita a quienes participan en procesos de selección. El 63% de los trabajadores consultados en Perú afirma que controla lo que publica en sus redes sociales por temor a que una publicación pueda tener una repercusión negativa en su carrera laboral.

La proporción es similar en otros países incluidos en el estudio: Chile registra 64%, mientras que Ecuador y Panamá alcanzan 63% y Argentina, 57%.

El informe también señala que el impacto de las publicaciones ya se ha reflejado en experiencias concretas. El 35% de los trabajadores afirma haber experimentado o presenciado algún caso en el que el uso de redes sociales personales tuvo consecuencias negativas en el ámbito laboral. Aunque el porcentaje bajó cuatro puntos frente al 39% registrado en 2025, todavía representa a más de tres de cada diez personas consultadas.

De quienes reportaron este tipo de situaciones, el 79% señala que el caso ocurrió a alguien de su entorno laboral o personal, mientras que el 21% afirma que le sucedió directamente.

La principal consecuencia mencionada fue el deterioro de la reputación laboral, con pérdida de confianza y credibilidad, señalada por el 59%. También se reportaron pérdida de oportunidades de ascenso (34%), pérdida del empleo (22%), cambio de rubro laboral (10%) y pérdida de clientes o potenciales clientes (9%).

Empresas monitorean más las redes, pero pocas tienen reglas específicas

El seguimiento de las redes sociales de los trabajadores también aumentó. El 38% de los especialistas en Recursos Humanos afirma que realiza algún tipo de monitoreo, frente al 25% registrado en 2025. Esto representa un incremento de 13 puntos porcentuales en un año.

Dentro de ese grupo, el 50% revisa las redes sociales de toda la organización; el 33% monitorea perfiles de personas específicas, como voceros o representantes, y el 17% observa las cuentas de trabajadores que ocupan cargos directivos.

Sin embargo, existe una diferencia entre el interés de las empresas por las redes sociales y la existencia de reglas formales para regular su uso. El 93% de los trabajadores afirma que su organización no cuenta con políticas específicas sobre el uso de sus redes sociales personales. Solo el 7% señala haber recibido información al respecto.

Entre los especialistas en Recursos Humanos, el 81% también reconoce que sus organizaciones no cuentan con políticas específicas sobre el uso de redes sociales por parte de los trabajadores.

La falta de reglas no significa que el contenido publicado sea considerado irrelevante dentro de las empresas. El 78% de los especialistas considera que determinadas publicaciones de un trabajador pueden afectar su posición dentro de la organización, mientras que el 85% cree que los comentarios o publicaciones personales pueden repercutir en el entorno laboral, la cultura o la imagen organizacional.

Ante una situación de este tipo, el 29% de los especialistas señala que aconsejaría al trabajador sobre el uso responsable de las redes, respetando que se trata de espacios personales. Un 21% afirma que la respuesta dependería de la gravedad del incidente y podría ir desde una conversación informal hasta la desvinculación. Otro 21% aprovecharía el caso para revisar las políticas internas y solo el 18% ofrecería capacitación específica.

Pese al mayor monitoreo, la percepción de los trabajadores es distinta. El 61% considera que no es correcto que las organizaciones evalúen sus redes sociales personales, mientras que el 39% cree que sí debería hacerse.

El estudio muestra así una brecha entre la creciente atención que reciben las redes sociales en el ámbito laboral y la ausencia de políticas específicas en buena parte de las organizaciones. Mientras los perfiles personales adquieren mayor relevancia en la selección y seguimiento de trabajadores, la mayoría de empresas todavía no cuenta con reglas claras sobre cómo abordar este contenido.