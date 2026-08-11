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¿Tu municipalidad te pide requisitos sin sentido para abrir un negocio? Indecopi te ayuda por WhatsApp a frenar requisitos abusivos e ilegales en trámites

Si se determina una barrera burocrática, los especialistas del Indecopi orientan sobre cómo solicitar su eliminación. Las denuncias pueden presentarse en forma física o virtual.

Si Indecopi identifica una barrera burocrática, orienta sobre su eliminación. Las denuncias pueden presentarse virtualmente o en oficinas.
Si Indecopi identifica una barrera burocrática, orienta sobre su eliminación. Las denuncias pueden presentarse virtualmente o en oficinas. | Foto: Andina/Composición LR
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Indecopi habilitó canales de atención para que ciudadanos y empresas puedan consultar si determinadas exigencias de entidades públicas podrían constituir barreras burocráticas. Se trata de requisitos, cobros, restricciones u otras condiciones que pueden dificultar un trámite o afectar el desarrollo de una actividad económica cuando resultan ilegales o carecen de razonabilidad.

La orientación está disponible mediante WhatsApp y correo electrónico, con números diferenciados para Lima y Callao y para las demás regiones. Los usuarios también pueden recurrir a estos canales antes de presentar una eventual denuncia, con el objetivo de conocer si su caso puede ser evaluado por la institución.

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¿Cómo consultar a Indecopi si un requisito municipal es una barrera burocrática?

Los ciudadanos y empresas de Lima y Callao pueden comunicarse mediante el WhatsApp Barreras 913 912 611 o escribir al correo consultasbarreras@indecopi.gob.pe. Para las regiones, se encuentra disponible el número 950 403 285 y el correo barrerasregionales@indecopi.gob.pe.

Para consultas vinculadas con procedimientos que se encuentran en segunda instancia ante la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas, también está habilitado el correo consultas-sel@indecopi.gob.pe. La atención por WhatsApp es inmediata, se realiza únicamente mediante ese canal y no entrega un código o número de seguimiento.

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¿Qué ocurre si Indecopi determina que existe una barrera burocrática?

Los especialistas de la institución brindan orientación sobre este tipo de exigencias y explican cuáles son los mecanismos disponibles para solicitar su eliminación. Si después de recibir la información el ciudadano o la empresa decide presentar una denuncia, puede hacerlo mediante la Mesa de Partes Virtual o de manera presencial en la sede central y las oficinas regionales del Indecopi.

Sin embargo, no todas las exigencias de una entidad pública califican como barreras burocráticas. Entre los casos que no corresponden a esta categoría figuran los requisitos establecidos directamente por ley, impuestos y arbitrios, pagos por servicios estatales, sanciones administrativas y controversias tributarias, entre otros supuestos.

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