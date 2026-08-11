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El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia este lunes 10 de agosto volvió a poner la atención sobre la actividad sísmica en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad tectónica del planeta. El movimiento tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y ocurrió a una profundidad cercana a los 100 kilómetros.

Colombia no es el único país de esta región que ha registrado fuertes movimientos telúricos durante 2026. México, Filipinas, Japón, Indonesia, Vanuatu, Tonga y Chile también reportaron sismos de magnitudes considerables en lo que va del año.

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La coincidencia de estos eventos ha generado interrogantes sobre la posibilidad de que un gran terremoto ocurra próximamente en Perú. Sin embargo, especialistas del Instituto Geofísico del Perú (IGP) advierten que la sucesión de sismos en distintos países no permite anticipar cuándo ocurrirá un movimiento de gran magnitud en territorio peruano.

¿Qué países del Cinturón de Fuego registraron fuertes sismos en 2026?

El registro del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) incluye varios movimientos de magnitud 7 o superior ocurridos durante este año en distintos países ubicados en el entorno del Cinturón de Fuego del Pacífico.

Entre ellos figuran terremotos de magnitud 7,8 en Filipinas, 7,5 en Tonga, 7,4 en Japón e Indonesia, y 7,3 en Vanuatu y México. A esta lista se suma el terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia el 10 de agosto.

Chile también reportó un importante movimiento telúrico el 25 de mayo. De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el sismo alcanzó una magnitud de 6,9, tuvo su epicentro a 20 kilómetros al noreste de Calama, en la región de Antofagasta, y ocurrió a una profundidad de 114 kilómetros.

De esta manera, ocho países del entorno del Cinturón de Fuego del Pacífico —Colombia, México, Filipinas, Japón, Indonesia, Vanuatu, Tonga y Chile— han registrado durante 2026 sismos de magnitud 6,9 o superior.

El Cinturón de Fuego es una extensa zona que bordea el océano Pacífico y concentra una importante actividad sísmica y volcánica debido al movimiento e interacción de las placas tectónicas. Según el USGS, se trata de una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del mundo.

¿Por qué el Perú es vulnerable a los terremotos?

La ubicación geográfica del Perú hace que el país forme parte de una zona con elevada actividad sísmica. Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), explicó que el territorio peruano comparte esta condición con países como Colombia, Ecuador y Chile.

Perú, Colombia, Ecuador, Chile, estamos ubicados en esta zona de alto riesgo por el tema de sismos, señaló el especialista en declaraciones a Canal N.

Tavera explicó que una de las principales causas de los grandes terremotos que afectan a la costa occidental de Sudamérica es el proceso de subducción, mediante el cual la placa de Nazca se introduce por debajo de la placa Sudamericana.

La interacción entre ambas placas genera acumulación de energía en el subsuelo que, al liberarse, puede provocar terremotos de gran magnitud.

IGP advierte que Perú volverá a tener un gran terremoto

Ante la preocupación generada por los recientes movimientos telúricos en la región, Tavera recordó que la ocurrencia de grandes terremotos forma parte de la historia sísmica del Perú y que estos eventos volverán a producirse.

Si tenemos historia de grandes sismos, vamos a volver a tener estos eventos, porque los sismos son cíclicos, vuelven en el tiempo, explicó.

El presidente del IGP precisó, no obstante, que la ciencia no puede determinar la fecha exacta en la que ocurrirá el próximo gran terremoto. Según detalló, los sismos de menor magnitud son más frecuentes porque involucran áreas de ruptura relativamente pequeñas, mientras que los terremotos de mayor magnitud requieren que se rompan extensiones mucho más grandes.

Los grandes sismos requieren áreas de ruptura muy grandes, por lo tanto, se toman mucho tiempo en hacerse presentes, sostuvo.

¿El terremoto de Colombia significa que pronto habrá uno en Perú?

No necesariamente. Aunque Colombia y Perú forman parte de una región con intensa actividad tectónica, la ocurrencia de un terremoto en un país no permite predecir que otro gran movimiento ocurrirá poco después en un territorio vecino.

Consultado sobre si los recientes terremotos registrados en Venezuela y Colombia podrían tener alguna relación con un eventual sismo en Perú, Tavera descartó que exista una herramienta científica que permita establecer una predicción de ese tipo.

Por ello, el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido en Colombia debe entenderse como un recordatorio de la condición sísmica de la región y de la necesidad de que el Perú mantenga una adecuada preparación ante la posibilidad de futuros terremotos, mas no como una señal de que un gran sismo esté próximo a ocurrir.