Seis muertos y cinco heridos tras volcadura de camión ocasionada por asalto a balazos en Cusco

Seis personas murieron y cinco resultaron heridas tras el vuelco de un camión en Quiquijana, Cusco, que podría estar vinculado a un ataque armado de asaltantes de carretera. | Andina

Seis personas murieron y cinco resultaron heridas tras el vuelco de un camión en Quiquijana, Cusco, que podría estar vinculado a un ataque armado de asaltantes de carretera. | Andina

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Seis personas fallecieron y otras cinco resultaron heridas luego de que un camión se despistara y volcara en una pendiente de aproximadamente 50 metros, en el distrito de Quiquijana, provincia de Quispicanchi, en Cusco. La Policía Nacional investiga si el accidente fue provocado por un ataque armado perpetrado por presuntos asaltantes de carretera.

El hecho ocurrió la noche del 25 de junio, en el sector de Ñañuran, cuando el vehículo retornaba de una feria con varios pasajeros a bordo rumbo a Quiquijana. Según las primeras indagaciones, el conductor perdió el control de la unidad tras ser alcanzado por un disparo.

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Hipótesis PNP tras tragedia en Cusco

El jefe de la Región Policial de Cusco, el general PNP Virgilio Velásquez Hurtado, informó que el chofer presentaba una herida de bala con orificio de entrada y salida, lo que refuerza la hipótesis de un asalto violento. 'Posiblemente hayan sido sujetos o algunos asaltantes que habrían provocado esto', declaró.

Tras el reporte del ataque, efectivos policiales desplegaron operativos de búsqueda en la zona y labores de rastreo para ubicar a los responsables. Además, se solicitó apoyo al área de Inteligencia de Lima para reforzar la identificación y captura de los implicados.

Autoridades investigan presunto asalto

Los cinco heridos fueron evacuados a diferentes establecimientos de salud en Cusco, donde reciben atención médica. En paralelo, personal de Criminalística recogió evidencias e indicios en la escena para esclarecer lo ocurrido.

La Policía no descarta que este caso forme parte de una serie de asaltos bajo la misma modalidad registrados en la región. Las autoridades lamentaron la muerte de las víctimas y señalaron que intensificarán los operativos en rutas consideradas de alto riesgo.

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