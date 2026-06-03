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La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) confirmó que el evento ingresó oficialmente a una fase de intensidad moderada en el litoral peruano. Según el vocero de la entidad, Luis Vásquez, esta condición se mantendría por lo menos hasta agosto y generaría un invierno más cálido de lo habitual.

Esta nueva etapa del fenómeno está vinculada principalmente al arribo de la primera de las tres ondas Kelvin cálidas previstas para junio, así como a la debilidad de los vientos, que “permiten que el agua cálida tanto del norte como del oeste se acerque un poco más a la costa”, explicó el especialista.

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Invierno más cálido de lo habitual

Vásquez señaló a la Agencia Andina que las temperaturas inusualmente altas del aire y del mar que se observan en esta época del año se podrían prolongar y generar un invierno más cálido de lo habitual a partir del 21 de junio. “La condición térmica sobre lo normal, tanto en el océano como en el ambiente, se va a mantener”, dijo.

Asimismo, indicó que, si bien se espera la llegada de una onda Kelvin fría entre junio y julio, que reduciría parcialmente el calentamiento, esta no hará que la temperatura vuelva a una condición neutra. En esa línea, adelantó que durante el trimestre junio-julio-agosto no se esperan lluvias intensas ni eventos extremos como huaicos o crecidas de ríos, debido a que actualmente el país atraviesa la temporada seca.

La temperatura del mar frente a la costa peruana ya presenta anomalías de hasta siete grados por encima de lo normal.

¿El Niño podría alcanzar una intensidad extrema?

El vocero del ENFEN recordó que el último comunicado de la institución mantiene la proyección de que el Fenómeno de El Niño costero continuará hasta febrero del 2027. No obstante, precisó que la la intensidad moderada solo está prevista, por ahora, hasta agosto.

El especialista agregó que la evolución del evento dependerá también del desarrollo del llamado El Niño Global, que tiene una alta probabilidad de desarrollarse, aunque todavía con una magnitud final incierta. Los mayores niveles de calentamiento se alcanzarían en noviembre-diciembre, pero todavía no es posible determinar si el evento llegará a presentar una intensidad fuerte o extraordinaria, apuntó Vásquez.

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