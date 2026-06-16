HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
EN VIVO

ONPE cerró al 100%: Ricardo Belmont regresa y Yarrow celebra ser la diputada más votada | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Niño Costero se prolongaría hasta el verano de 2027: ENFEN actualiza alerta y proyecta altas temperaturas en la costa

Se estima que el fenómeno alcanzará una intensidad fuerte entre junio y septiembre de 2026, afectando el litoral peruano con temperaturas más altas y posibles alteraciones en lluvias.

Fenómeno El Niño podría intensificarse en la costa peruana durante el verano 2026-2027
Fenómeno El Niño podría intensificarse en la costa peruana durante el verano 2026-2027 | Foto: Senamhi/Andina
Escuchar
Resumen
Compartir

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) amplió hasta el verano de 2027 la proyección de duración del Niño Costero y mantuvo el estado de alerta debido a la persistencia de condiciones cálidas en el mar frente al litoral peruano. El organismo estima que el fenómeno presentará una mayor probabilidad de intensidad fuerte entre junio y septiembre de 2026, antes de disminuir gradualmente hacia una categoría moderada durante los últimos meses de 2026.

La actualización del escenario también contempla el desarrollo de un evento El Niño en el Pacífico ecuatorial central hasta marzo de 2027. A ello se suma un pronóstico de temperaturas del aire por encima de los valores habituales en gran parte de la costa peruana durante el trimestre junio-agosto, como consecuencia del calentamiento sostenido del mar.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO LE GANA A SÁNCHEZ Y ALFREDO TORRES ACLARA TODO EN VIVO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: ¿Cómo será el invierno en Perú? ENFEN prevé temperaturas sobre lo normal y descarta lluvias fuertes

lr.pe
Comunicado de ENFEN

Comunicado de ENFEN

Fenómeno mantendrá influencia sobre la costa peruana

El Niño Costero se inició en marzo de este año y se caracteriza por el incremento anómalo de la temperatura superficial del mar frente a las costas de Perú y Ecuador. A diferencia del fenómeno El Niño que se desarrolla en el Pacífico central, sus efectos suelen sentirse con mayor intensidad en el litoral peruano, donde puede alterar las temperaturas, las lluvias y diversas actividades económicas.

Según el ENFEN, las condiciones más cálidas persistirán principalmente en la denominada región Niño 1+2, área oceánica ubicada frente a la costa norte y centro del Perú y cerca de Ecuador. Para esa zona, el organismo proyecta una probabilidad de 48% de que el fenómeno alcance una magnitud fuerte durante el verano 2026-2027 y de 46% de que se mantenga en un nivel moderado.

El informe técnico que sustenta la alerta revela además la magnitud del calentamiento oceánico. Los modelos climáticos prevén anomalías de temperatura superficial del mar de hasta +3 °C en la región Niño 1+2 durante las próximas semanas. En la franja costera de 60 millas náuticas frente al litoral peruano, las anomalías alcanzarían un promedio de +4 °C, mientras que frente a localidades como Paita, Chimbote y Callao podrían superar los +5 °C e incluso llegar a +6 °C.

Fenómeno El Niño podría intensificarse en la costa peruana durante el verano 2026-2027

Fenómeno El Niño podría intensificarse en la costa peruana durante el verano 2026-2027

PUEDES VER: La muralla china moderna de Perú: ¿dónde queda y qué otros centros turísticos alberga esa ciudad?

lr.pe

En paralelo, los especialistas prevén el desarrollo de El Niño en la región Niño 3.4, ubicada en el Pacífico ecuatorial central, lejos de las costas sudamericanas. Este evento se extendería desde junio de 2026 hasta marzo de 2027 y tendría una mayor probabilidad de alcanzar intensidad fuerte entre noviembre y diciembre.

Temperaturas elevadas y cambios en el ecosistema marino

El informe prevé que las temperaturas del aire se mantengan por encima de sus valores climatológicos a lo largo de la costa peruana entre junio y agosto. Este escenario responde al calentamiento del mar registrado frente al litoral y podría traducirse en jornadas más cálidas de lo habitual durante el invierno.

Respecto a las precipitaciones, el organismo espera condiciones cercanas a lo normal para la estación, aunque no descarta episodios de lluvia ligera, especialmente en sectores de la costa norte.

En el ámbito hidrológico, el ENFEN estima que la mayoría de los ríos de la vertiente del Pacífico mantendrán caudales dentro de parámetros normales durante el trimestre junio-agosto. Sin embargo, existe una mayor probabilidad de registros por debajo de lo habitual en los ríos Chancay-Lambayeque, Jequetepeque y Chicama, en la costa norte, así como en los ríos Pisco e Ica, en la zona sur.

Las condiciones oceánicas también continuarán afectando los recursos pesqueros. El ENFEN anticipa alteraciones en la distribución de la anchoveta del stock norte-centro debido a la intensificación del calentamiento marino. Asimismo, prevé la presencia inusual de especies asociadas a aguas cálidas y oceánicas en el norte y centro del litoral peruano.

Ante este escenario, el organismo recomendó a las autoridades considerar los pronósticos climáticos vigentes para fortalecer las medidas de prevención y preparación frente a la próxima temporada de lluvias, prevista entre septiembre de 2026 y abril de 2027. También exhortó a la población a mantenerse informada a través de los reportes oficiales del ENFEN y de las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Fenómeno El Niño se intensifica y ya alcanza intensidad moderada: estos serán sus efectos, según ENFEN

Fenómeno El Niño se intensifica y ya alcanza intensidad moderada: estos serán sus efectos, según ENFEN

LEER MÁS
Niño Costero está a punto de intensificarse: estos son los efectos que podría causar, según ENFEN

Niño Costero está a punto de intensificarse: estos son los efectos que podría causar, según ENFEN

LEER MÁS
Perú seguirá bajo alerta de El Niño Costero: fenómeno podría prolongarse hasta 2027, según Enfen

Perú seguirá bajo alerta de El Niño Costero: fenómeno podría prolongarse hasta 2027, según Enfen

LEER MÁS
Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

LEER MÁS
Corte de agua hasta por 12 horas

Corte de agua hasta por 12 horas

LEER MÁS
Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Confirmado | El próximo y último feriado de junio en Perú generará un fin de semana largo, ¿cuándo será y qué se celebrará?

Confirmado | El próximo y último feriado de junio en Perú generará un fin de semana largo, ¿cuándo será y qué se celebrará?

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del domingo 14 de junio: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka del domingo 14 de junio: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
¿Trabajas en el Estado? Conoce la nueva restricción dirigida exclusicamente para trabajadores públicos aprobada por la PCM en 2026

¿Trabajas en el Estado? Conoce la nueva restricción dirigida exclusicamente para trabajadores públicos aprobada por la PCM en 2026

LEER MÁS
Detenido en balacera del Mercado de Frutas confiesa haber sido el sicario de 'El Monstruo'

Detenido en balacera del Mercado de Frutas confiesa haber sido el sicario de 'El Monstruo'

LEER MÁS
Fiscalía investiga a policía acusada de asfixiar a escolar dentro de colegio en San Martín de Porres

Fiscalía investiga a policía acusada de asfixiar a escolar dentro de colegio en San Martín de Porres

LEER MÁS
Rosa Chávez Yacila: “Hay estudios de cómo las personas en pobreza tienen más probabilidad de presentar síntomas depresivos”

Rosa Chávez Yacila: “Hay estudios de cómo las personas en pobreza tienen más probabilidad de presentar síntomas depresivos”

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025