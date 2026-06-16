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La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) amplió hasta el verano de 2027 la proyección de duración del Niño Costero y mantuvo el estado de alerta debido a la persistencia de condiciones cálidas en el mar frente al litoral peruano. El organismo estima que el fenómeno presentará una mayor probabilidad de intensidad fuerte entre junio y septiembre de 2026, antes de disminuir gradualmente hacia una categoría moderada durante los últimos meses de 2026.

La actualización del escenario también contempla el desarrollo de un evento El Niño en el Pacífico ecuatorial central hasta marzo de 2027. A ello se suma un pronóstico de temperaturas del aire por encima de los valores habituales en gran parte de la costa peruana durante el trimestre junio-agosto, como consecuencia del calentamiento sostenido del mar.

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Comunicado de ENFEN

Fenómeno mantendrá influencia sobre la costa peruana

El Niño Costero se inició en marzo de este año y se caracteriza por el incremento anómalo de la temperatura superficial del mar frente a las costas de Perú y Ecuador. A diferencia del fenómeno El Niño que se desarrolla en el Pacífico central, sus efectos suelen sentirse con mayor intensidad en el litoral peruano, donde puede alterar las temperaturas, las lluvias y diversas actividades económicas.

Según el ENFEN, las condiciones más cálidas persistirán principalmente en la denominada región Niño 1+2, área oceánica ubicada frente a la costa norte y centro del Perú y cerca de Ecuador. Para esa zona, el organismo proyecta una probabilidad de 48% de que el fenómeno alcance una magnitud fuerte durante el verano 2026-2027 y de 46% de que se mantenga en un nivel moderado.

El informe técnico que sustenta la alerta revela además la magnitud del calentamiento oceánico. Los modelos climáticos prevén anomalías de temperatura superficial del mar de hasta +3 °C en la región Niño 1+2 durante las próximas semanas. En la franja costera de 60 millas náuticas frente al litoral peruano, las anomalías alcanzarían un promedio de +4 °C, mientras que frente a localidades como Paita, Chimbote y Callao podrían superar los +5 °C e incluso llegar a +6 °C.

Fenómeno El Niño podría intensificarse en la costa peruana durante el verano 2026-2027

En paralelo, los especialistas prevén el desarrollo de El Niño en la región Niño 3.4, ubicada en el Pacífico ecuatorial central, lejos de las costas sudamericanas. Este evento se extendería desde junio de 2026 hasta marzo de 2027 y tendría una mayor probabilidad de alcanzar intensidad fuerte entre noviembre y diciembre.

Temperaturas elevadas y cambios en el ecosistema marino

El informe prevé que las temperaturas del aire se mantengan por encima de sus valores climatológicos a lo largo de la costa peruana entre junio y agosto. Este escenario responde al calentamiento del mar registrado frente al litoral y podría traducirse en jornadas más cálidas de lo habitual durante el invierno.

Respecto a las precipitaciones, el organismo espera condiciones cercanas a lo normal para la estación, aunque no descarta episodios de lluvia ligera, especialmente en sectores de la costa norte.

En el ámbito hidrológico, el ENFEN estima que la mayoría de los ríos de la vertiente del Pacífico mantendrán caudales dentro de parámetros normales durante el trimestre junio-agosto. Sin embargo, existe una mayor probabilidad de registros por debajo de lo habitual en los ríos Chancay-Lambayeque, Jequetepeque y Chicama, en la costa norte, así como en los ríos Pisco e Ica, en la zona sur.

Las condiciones oceánicas también continuarán afectando los recursos pesqueros. El ENFEN anticipa alteraciones en la distribución de la anchoveta del stock norte-centro debido a la intensificación del calentamiento marino. Asimismo, prevé la presencia inusual de especies asociadas a aguas cálidas y oceánicas en el norte y centro del litoral peruano.

Ante este escenario, el organismo recomendó a las autoridades considerar los pronósticos climáticos vigentes para fortalecer las medidas de prevención y preparación frente a la próxima temporada de lluvias, prevista entre septiembre de 2026 y abril de 2027. También exhortó a la población a mantenerse informada a través de los reportes oficiales del ENFEN y de las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.