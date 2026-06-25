Gobierno declarará en emergencia a ocho regiones por El Niño Costero ante riesgo de inundaciones y desbordes

La medida será oficializada antes de la quincena de julio, según informó el jefe de Indeci. | Composición LR | Silvana Quiñonez

La medida será oficializada antes de la quincena de julio, según informó el jefe de Indeci. | Composición LR | Silvana Quiñonez

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Gobierno anunció que declarará en estado de emergencia a ocho regiones del país antes de la quincena de julio debido al riesgo de un próximo evento de El Niño Costero, cuya intensidad podría oscilar entre moderada y fuerte hacia finales de este año. La medida busca acelerar acciones de prevención y preparación ante posibles lluvias intensas, inundaciones y desbordes que podrían registrarse durante el verano 2026-2027.

El anuncio lo realizó el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Enrique Vásquez Guerrero, tras una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), en Chorrillos. "Se tiene prevista la declaratoria de emergencia que va a ser por fenómeno del Niño, que debe estar saliendo antes de la quincena de julio con la finalidad de que sigan tomando las previsiones", señaló el titular del Indeci en conferencia.

TE RECOMENDAMOS TERREMOTO EN VENEZUELA, KEIKO BAJA EL TONO Y EL CONGRESO SUBE LOS SUELDOS | ARDE TROYA

La decisión se sustenta en los escenarios de riesgo elaborados por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) y en los informes de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), que mantiene activa la vigilancia ante el calentamiento de las aguas frente al litoral peruano.

¿Qué regiones serán declaradas en emergencia?

Según informó Vásquez, la declaratoria comprenderá ocho departamentos considerados vulnerables ante los posibles efectos del fenómeno climático. Entre las regiones mencionadas se encuentran:

Tumbes

Piura

Lambayeque

Cajamarca

Áncash

Lima

San Martín

La octava región aún no ha sido precisada oficialmente por el Ejecutivo. El objetivo de la medida es que los gobiernos regionales y locales puedan fortalecer sus capacidades de respuesta antes del inicio de la temporada de lluvias más intensa.

"De acuerdo a nuevos escenarios de riesgo se va a sacar esta declaratoria de emergencia, pero ya ante el inminente fenómeno de El Niño", agregó el funcionario.

El jefe del Indeci destacó además que el Gobierno busca fortalecer la coordinación con las autoridades subnacionales, responsables de la primera respuesta ante emergencias. "En caso de estas situaciones de emergencia, el 60 % de la atención está a cargo de los gobiernos regionales; por lo tanto, el gobierno central va en apoyo", sostuvo.

Más de mil distritos en emergencia por lluvias

El anuncio se produce el mismo día en que el Ejecutivo oficializó la prórroga por 60 días del estado de emergencia a partir del 25 de junio en diversos distritos de 14 regiones del país por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales.

La ampliación fue aprobada mediante el Decreto Supremo n.º 094-2026-PCM y comprende jurisdicciones de Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín y Tumbes.

La norma establece la continuidad de acciones de reducción del riesgo, respuesta y rehabilitación frente a posibles eventos climáticos extremos, bajo la coordinación técnica del Indeci. Vásquez precisó que actualmente existen 1.180 distritos declarados en emergencia por peligro inminente o por daños ocasionados por fenómenos naturales.

"Tenemos 1.180 distritos que han sido declarados en emergencia, ya sea por peligro inminente o por impacto de daños. Ahí tienen las herramientas necesarias tanto los gobiernos regionales como los locales para poder orientar sus presupuestos", afirmó.

No obstante, aclaró que la nueva declaratoria relacionada con El Niño Costero responde a un escenario distinto. "Una cosa es el estado de emergencia por lluvias y otra muy diferente el estado de emergencia por el fenómeno de El Niño", remarcó.

Gobierno alista planes de contingencia

Durante la reunión realizada en el COEN, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, informó que el Ejecutivo coordina acciones de preparación frente al escenario previsto por los especialistas.

"El Gobierno está trabajando en sus planes de contingencia para lo que es el fenómeno de El Niño, las lluvias y los fenómenos asociados a estas lluvias que nos permitan mitigar los daños", manifestó.

El Ejecutivo busca fortalecer la articulación con gobiernos regionales, municipalidades y entidades de primera respuesta antes de que se produzca un eventual incremento de precipitaciones durante el verano. Según explicó el titular del Indeci, cerca del 60% de la atención inicial de las emergencias recae en las autoridades regionales, por lo que el Gobierno central busca brindar respaldo técnico y operativo de manera anticipada.

Expertos advierten que quedan cinco meses para prepararse

Para el director de la Escuela Profesional de Geofísica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), David Pareja Quispe, el país aún dispone de una ventana clave para ejecutar medidas de prevención.

"La prevención debe comenzar ahora. El invierno nos brinda una oportunidad para prepararnos antes de la temporada de lluvias. Las acciones que se ejecuten durante los próximos meses serán fundamentales para reducir los impactos que podrían presentarse durante el verano 2026-2027", sostuvo en una entrevista anterior para La República.

El especialista explicó que las actuales condiciones oceánicas mantienen un escenario favorable para la evolución de El Niño Costero y advirtió que el periodo comprendido entre julio y noviembre será crucial para realizar trabajos de descolmatación de ríos y quebradas, mantenimiento de sistemas de drenaje y reforzamiento de infraestructura vulnerable.

Según indicó, de no ejecutarse estas intervenciones, podrían incrementarse los riesgos de inundaciones, activación de quebradas y desbordes de ríos durante los primeros meses de 2027.

Un invierno atípico por el calentamiento del mar

Pareja Quispe también señaló que el calentamiento anómalo del mar frente a la costa peruana ya genera cambios en las condiciones meteorológicas habituales del invierno.

De acuerdo con el especialista, continuarán registrándose mañanas con abundante nubosidad, neblina, garúa y lloviznas persistentes. Sin embargo, durante las tardes predominará el brillo solar y temperaturas más elevadas de lo normal para esta época del año.

El experto recomendó mantener un monitoreo permanente de las condiciones del océano y la atmósfera, debido a que la evolución del calentamiento superficial del mar será determinante para confirmar la intensidad que alcanzará El Niño Costero en los próximos meses.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.